Новая проверка систем оповещения завершилась в Белгороде

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В Белгороде и других муниципалитетах прошла проверка систем оповещения. Мероприятие стартовало 3 апреля в 11:00.
Рассылка с предупреждением от МЧС пришла местным жителям. Аналогичное сообщение получили белгородцы из Алексеевского горокруга, Белгородского, Ивнянского, Красногвардейского и Ракитянского районов.
Ранее систему оповещения в Белгороде проверяли 29 марта. Плановые работы провели в это же время — в 11:00. Рассылку от спасателей горожане получили и тогда. Людей призвали сохранять спокойствие.
Напомним, 1 марта системы оповещения проверили по всей Белгородской области. Сирены зазвучали в 10:40. По улицам ездили машины с громкоговорителями.