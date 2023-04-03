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Новая проверка систем оповещения завершилась в Белгороде

3 апреля 2023, 08:41
Фото: Bel.ru
Белгородцы услышали звуки сирен 3 апреля в 11:00. Жителям областного центра и нескольких других муниципалитетов пришло оповещение о проверке от МЧС.

В Белгороде и других муниципалитетах прошла проверка систем оповещения. Мероприятие стартовало 3 апреля в 11:00.

Рассылка с предупреждением от МЧС пришла местным жителям. Аналогичное сообщение получили белгородцы из Алексеевского горокруга, Белгородского, Ивнянского, Красногвардейского и Ракитянского районов.

Ранее систему оповещения в Белгороде проверяли 29 марта. Плановые работы провели в это же время — в 11:00. Рассылку от спасателей горожане получили и тогда. Людей призвали сохранять спокойствие.

Фото: РСЧС

Напомним, 1 марта системы оповещения проверили по всей Белгородской области. Сирены зазвучали в 10:40. По улицам ездили машины с громкоговорителями.

Видео: Bel.ru
В Белгороде сработала сирена
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Ивнянский район#Алексеевский горокруг#Красногвардейский район#Ракитянский район#Проверка#Система оповещения#РСЧС#Общество#Видео
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