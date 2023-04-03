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На обеспечение сантория «Бригантина Белогорья» в Крыму направят 288 млн рублей

3 апреля 2023, 08:59
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания губернатору доложили о корректировках в областном бюджете на 2023 год.

В текущем году министерство здравоохранения получит 271 млн 207 тыс. рублей, из которых 254 млн 520 тыс. рублей пойдёт на финансовое обеспечение санатория «Бригантина Белогорья». 57 млн 163 тыс. рублей получит министерство строительства области. 34 млн 163 тыс. рублей пойдёт на приобретение оборудования для «Бригантины Белогорья». В 2024-25 гг. на эти цели будет направлено ещё по 136 млн 652 тыс. рублей.

Напомним, что первая смена в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму примет 277 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Критерии отбора детей оценит комиссия. Планируется, что преимущество при отборе смогут получить дети мобилизованных граждан, дети, проживающие в населённых пунктах, подверженных обстрелам, дети, проживающие в приграничных территориях, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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#Санаторий#Санаторий Бригантина#Областной бюджет#Экономика#Белгородская область#Алина Харина
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