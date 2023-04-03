На обеспечение сантория «Бригантина Белогорья» в Крыму направят 288 млн рублей

Напомним, что первая смена в лагере «Бригантина Белогорья» в Крыму примет 277 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Критерии отбора детей оценит комиссия. Планируется, что преимущество при отборе смогут получить дети мобилизованных граждан, дети, проживающие в населённых пунктах, подверженных обстрелам, дети, проживающие в приграничных территориях, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.