Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил завод ЖБК-1

«Для нас очень важны взаимоотношения с руководством города. Эффективная работа предприятия положительно влияет на собираемость налогов в местный бюджет, на занятость населения и формирование его доходов. Действия органов власти могут как стимулировать деловую активность, так и сдерживать её. Состоявшаяся встреча была насыщенной и содержательной, поэтому мы надеемся на развитие наших отношений на благо города» — отметил генеральный директор корпорации ЖБК-1 Александр Селиванов.