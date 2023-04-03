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Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил завод ЖБК-1

3 апреля 2023, 10:40
Фото: пресс-служба ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Глава администрации города Белгорода Валентин Демидов побывал на заводе ЖБК-1 и узнал больше об одном из ключевых предприятий города.

Мэр решил лично познакомиться с его деятельностью и коллективом. Такая договоренность была достигнута после подписания трехстороннего соглашения между организациями профсоюзов, работодателями и администрацией города. Также в рамках встречи обсуждались форматы дальнейшей работы.

«Для нас очень важны взаимоотношения с руководством города. Эффективная работа предприятия положительно влияет на собираемость налогов в местный бюджет, на занятость населения и формирование его доходов. Действия органов власти могут как стимулировать деловую активность, так и сдерживать её. Состоявшаяся встреча была насыщенной и содержательной, поэтому мы надеемся на развитие наших отношений на благо города» — отметил генеральный директор корпорации ЖБК-1 Александр Селиванов.

В рамках визита мэра у рабочих была возможность лично поговорить с ним, рассказать об условиях работы и оплате труда, задать вопросы, связанные с жизнью города. В частности, людей интересовало, появятся ли после реконструкции в парке Ленина детские аттракционы и площадки. Мэр ответил утвердительно.

Среди других тем, волнующих заводчан, оказались экономическая и политическая ситуация, благоустройство города и перспективы развития предприятия. Отдельно мэр остановился на размещении городских заказов на предприятиях Белгорода. Валентин Демидов сообщил, что выступает за то, чтобы именно производители Белгорода участвовали в благоустройстве города.

Фото: пресс-служба ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»

«Мы реализуем несколько проектов в этом году. Здесь предприятие производит ряд продукции, которая может быть использована. Я за то, чтобы производители Белгорода участвовали в благоустройстве города», — отметил глава городской администрации.

Благодаря подобным личным встречам с коллективами предприятий Белгорода власти смогут лучше понять их потребности и запросы.

#Алина Харина#Жбк-1#Общество#Белгородская область#Валентин Демидов#Видео
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