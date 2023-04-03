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«Люди ждут, чтобы жильё было уже вчера». Гладков — о выдаче квартир переселенцам

3 апреля 2023, 08:42
Фото: Bel.ru

Гладков поручил до конца года закрыть вопрос с предоставлением жилья переселенцам

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил, что вопрос с предоставлением бесплатного жилья переселенцам должен быть решён до конца года.

Как заявил Вячеслав Гладков, замгубернатора Владимир Базарова и министр строительства Оксана Козлитина должны через две недели начать еженедельно рассматривать реестр по предоставлению жилья белгородцам, потерявшим жильё в ходе обстрелов ВСУ или проживающих в зонах ЧС. Предоставить компенсационные дома им должны как можно скорее, по плану — до конца года.

С одной стороны, работу мы проделали огромную, с другой — мы понимаем, что живут люди в этой ситуации уже больше года. Для них каждый день болезненно воспринимается. Люди ждут, что жильё будет предоставлено… вчера. Не завтра, не сегодня. А вчера. Нужна скорость максимальная. Если возникают жалобы — мониторинг.
Вячеслав Гладков

Через две недели правительство должно видеть весь реестр: ход строительства, предоставление жилья, оформление документов, сдачу старых домов и другие процедуры.

Губернатор дал поручение замгубернатора Рустэму Зайнуллину по итогам недели все согласованные с прокуратурой и федеральным центром квартиры предложить людям в безвозмездное пользование.

Напомним, что право на получение нового жилья имеют граждане, чьи дома были полностью разрушены, стали непригодными для проживания или находятся в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Семьи могут выбрать между домом и квартирой.

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#Артем Черненко#Приграничье#Дома#Компенсация#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Оксана Козлитина#Рустэм Зайнуллин
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