«Люди ждут, чтобы жильё было уже вчера». Гладков — о выдаче квартир переселенцам

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как заявил Вячеслав Гладков, замгубернатора Владимир Базарова и министр строительства Оксана Козлитина должны через две недели начать еженедельно рассматривать реестр по предоставлению жилья белгородцам, потерявшим жильё в ходе обстрелов ВСУ или проживающих в зонах ЧС. Предоставить компенсационные дома им должны как можно скорее, по плану — до конца года.
С одной стороны, работу мы проделали огромную, с другой — мы понимаем, что живут люди в этой ситуации уже больше года. Для них каждый день болезненно воспринимается. Люди ждут, что жильё будет предоставлено… вчера. Не завтра, не сегодня. А вчера. Нужна скорость максимальная. Если возникают жалобы — мониторинг.
Вячеслав Гладков
Через две недели правительство должно видеть весь реестр: ход строительства, предоставление жилья, оформление документов, сдачу старых домов и другие процедуры.
Губернатор дал поручение замгубернатора Рустэму Зайнуллину по итогам недели все согласованные с прокуратурой и федеральным центром квартиры предложить людям в безвозмездное пользование.
Напомним, что право на получение нового жилья имеют граждане, чьи дома были полностью разрушены, стали непригодными для проживания или находятся в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Семьи могут выбрать между домом и квартирой.