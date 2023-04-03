«Люди ждут, чтобы жильё было уже вчера». Гладков — о выдаче квартир переселенцам

Как заявил Вячеслав Гладков, замгубернатора Владимир Базарова и министр строительства Оксана Козлитина должны через две недели начать еженедельно рассматривать реестр по предоставлению жилья белгородцам, потерявшим жильё в ходе обстрелов ВСУ или проживающих в зонах ЧС. Предоставить компенсационные дома им должны как можно скорее, по плану — до конца года.