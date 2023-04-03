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Летние военные сборы для белгородских школьников проведут в безопасном месте

3 апреля 2023, 18:42
Фото: 1MI
Десятиклассники отправятся на военно-патриотические сборы уже в июне. Для занятий в регионе выберут самое безопасное место, отметил губернатор.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» одна из родительниц поинтересовалась у главы региона, насколько безопасно отправлять 10-классников на очные военные сборы, ведь даже обучение в школах проходит в дистанционном формате. По её словам, раньше детей отправляли в Новую Таволжанку Шебекинского округа, однако в нынешней ситуации такое месторасположение небезопасно.

Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что военно-патриотические сборы всегда проходили в очном формате, а место для их проведения будут тщательно отбирать.

На дистанционный формат переводили, чтобы снизить концентрацию детей в школах, а занятия в секциях, кружках и тех же сборах проходят очно с гораздо меньшим количеством детей. Место мы будем выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области
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#Александра Склярова#Военные сборы#Ученики#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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