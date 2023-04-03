Летние военные сборы для белгородских школьников проведут в безопасном месте

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» одна из родительниц поинтересовалась у главы региона, насколько безопасно отправлять 10-классников на очные военные сборы, ведь даже обучение в школах проходит в дистанционном формате. По её словам, раньше детей отправляли в Новую Таволжанку Шебекинского округа, однако в нынешней ситуации такое месторасположение небезопасно.
Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что военно-патриотические сборы всегда проходили в очном формате, а место для их проведения будут тщательно отбирать.
На дистанционный формат переводили, чтобы снизить концентрацию детей в школах, а занятия в секциях, кружках и тех же сборах проходят очно с гораздо меньшим количеством детей. Место мы будем выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области