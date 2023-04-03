Летние военные сборы для белгородских школьников проведут в безопасном месте

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» одна из родительниц поинтересовалась у главы региона, насколько безопасно отправлять 10-классников на очные военные сборы, ведь даже обучение в школах проходит в дистанционном формате. По её словам, раньше детей отправляли в Новую Таволжанку Шебекинского округа, однако в нынешней ситуации такое месторасположение небезопасно.