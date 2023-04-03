Комиссию по вопросам вырубки зелёных насаждений сформируют в Белгороде

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Белгороде планируют собрать общественную экологическую комиссию по вопросам вырубки деревьев. Её создание анонсировала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова.
Участвовать в работе приглашают тех, кто имеет опыт в сфере дендрологии, фитопатологии и энтомологии древесных насаждений, а также инженеров садово-паркового строительства. Рассмотреть пообещали все кандидатуры.
Ранее в парке Победы в Белгороде начали вырубать деревья. В планах — вырубка 334 растений. По словам Семенковой, спилят только те деревья, которые уже умерли и высохли. Многим из них уже более полувека.
На участке же за «Метро», где вырубают деревья, может появиться заправка. Интересно, что спиливают не сухие деревья. Неравнодушные белгородцы следили за порядком в этой роще.