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Комиссию по вопросам вырубки зелёных насаждений сформируют в Белгороде

3 апреля 2023, 09:28
Фото: 1MI
Главный ландшафтный архитектор областного центра Елена Семенкова анонсировала создание общественной экологической комиссии, которая займётся вопросами вырубки деревьев и кустарников. В её состав могут войти люди, имеющие опыт в дендрологии, фитопатологии и энтомологии древесных насаждений.

В Белгороде планируют собрать общественную экологическую комиссию по вопросам вырубки деревьев. Её создание анонсировала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова.

Участвовать в работе приглашают тех, кто имеет опыт в сфере дендрологии, фитопатологии и энтомологии древесных насаждений, а также инженеров садово-паркового строительства. Рассмотреть пообещали все кандидатуры.

Ранее в парке Победы в Белгороде начали вырубать деревья. В планах — вырубка 334 растений. По словам Семенковой, спилят только те деревья, которые уже умерли и высохли. Многим из них уже более полувека.

На участке же за «Метро», где вырубают деревья, может появиться заправка. Интересно, что спиливают не сухие деревья. Неравнодушные белгородцы следили за порядком в этой роще.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Елена Семенкова#Новости Белгорода#Город#Деревья#Вырубка#Комиссия
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