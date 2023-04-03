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Гладков запретил проводить субботники на Пасху в Белгородской области

3 апреля 2023, 08:43
Фото: 1MI
По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, выводить людей на работу в праздничные выходные — недопустимо.

Губернатор поручил главам муниципалитетов определиться с датами проведения субботников, учитывая при этом погодные условия, объём необходимой работы и, что очень важно, праздничные даты.

В Пасху никаких субботников по определению быть не может. Очень аккуратно надо относиться к выходным дням. Выводить людей на субботники в выходные — неправильно. Насильно выводить — тоже неправильно. Но надо объяснять их необходимость: наш дом, наша земля, что здесь нужно заниматься уборкой.
Вячеслав Гладков

Отметим, что изначально субботник в регионе был запланирован на пятницу, 7 апреля. Но на этот день в 2023 году выпадает большой православный праздник — Благовещение, что вызвало недовольство верующих белгородцев. В итоге субботник решили перенести.

В Белгородской области отменили субботник
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#Артем Черненко#Субботник#Уборка#Запрет#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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