Гладков запретил проводить субботники на Пасху в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Губернатор поручил главам муниципалитетов определиться с датами проведения субботников, учитывая при этом погодные условия, объём необходимой работы и, что очень важно, праздничные даты.
В Пасху никаких субботников по определению быть не может. Очень аккуратно надо относиться к выходным дням. Выводить людей на субботники в выходные — неправильно. Насильно выводить — тоже неправильно. Но надо объяснять их необходимость: наш дом, наша земля, что здесь нужно заниматься уборкой.
Вячеслав Гладков
Отметим, что изначально субботник в регионе был запланирован на пятницу, 7 апреля. Но на этот день в 2023 году выпадает большой православный праздник — Благовещение, что вызвало недовольство верующих белгородцев. В итоге субботник решили перенести.