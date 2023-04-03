Единственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контракты

Больше всего контрактов с организацией в текущем году заключило Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. «Белгороддорстрой» будет подрядчиком по 16 контрактам Управления на общую сумму 1 млрд 331 млн 160 тыс. 336 рублей. Ещё шесть контрактов на сумму 330 млн 950 тыс. 11 рублей заключила с организацией администрация Белгорода. Помимо этого, четыре контракта на 91 млн 392 тыс. 400 рублей заключено с Управлением социального строительства Яковлевского горокруга. Также заказчиками работ выступают Управление Белгорблагоустройства, отдел капитального строительства администрации района, МБУ «Благоустройство», МБУ «Валуйское благоустройство» и администрация Валуйского горокруга.