Единственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контракты

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Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в 2005 году в Белгороде. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором и бенефициаром является Мадат Дарчинян.
По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 471 млн 307 тыс. рублей, а выручка от продажи — 3 млрд 992 млн 450 тыс. рублей.
С помощью «Маркера» журналист Бел.Ру проанализировала контракты ООО «Белгороддорстрой».
К примеру, в 2023 году с компанией заключили уже 35 контрактов на общую сумму 1 млрд 859 млн 396 тыс. 375 рублей. Кроме того, на компании числится контракт с единственным поставщиком на 23 млн 756 тыс. 810 рублей. Большая часть контрактов (27 контрактов) касаются строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Услуги «Белгороддорстрой» будет реализовывать на территории области.
Больше всего контрактов с организацией в текущем году заключило Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. «Белгороддорстрой» будет подрядчиком по 16 контрактам Управления на общую сумму 1 млрд 331 млн 160 тыс. 336 рублей. Ещё шесть контрактов на сумму 330 млн 950 тыс. 11 рублей заключила с организацией администрация Белгорода. Помимо этого, четыре контракта на 91 млн 392 тыс. 400 рублей заключено с Управлением социального строительства Яковлевского горокруга. Также заказчиками работ выступают Управление Белгорблагоустройства, отдел капитального строительства администрации района, МБУ «Благоустройство», МБУ «Валуйское благоустройство» и администрация Валуйского горокруга.
Известно, что в текущем году компания будет выполнять ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде. Согласно документам госзакупок, потратить на ремонт дорог планируют порядка 60 млн рублей.
Стоит также отметить, что «Белгороддорстрой» выполнит ремонт малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого за 76 млн 440 тыс. рублей. Завершить ремонт планируется до 15 июня 2023 года.
Большое число контрактов с «Белгороддорстроем» было заключено в 2022 году. В прошлом году компания получила 189 контрактов на общую сумму 5 млрд 78 млн 870 тыс. 750 рублей. Основные заказчики — администрация Белгорода (67 контрактов на 1 мрлд 68 млн 24 тыс. 76 рублей) и Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (34 контракта на 2 млрд 754 млн 418 тыс. 443 рубля). Все услуги компания осуществляла на территории области.
В 2021 году «Белгороддорстрой» принял участие в 185 торгах, а также в 133 торговых процедурах с одним участником. В 2021 году с организацией заключили 155 контрактов на 3 млрд 655 млн 214 тыс. 656 рублей. Основными заказчики вновь выступали администрация Белгорода и Упрдортранс Белгородской области.
Благодаря системе «Маркер», мы нашли ряд торгов, которые прошли без снижения начальной максимальной цены контракта и с участием единственного поставщика. Исполнителем контрактов был «Белгороддорстрой». Приведём в пример несколько таких закупок.
В текущем году в торгах на выполнение работ по содержанию подъезда к инфекционному центру в Терновке Яковлевского горокруга участвовал один поставщик, начальную цену контракта не снижали. Заказчиком работ было Управление дорожного хозяйства области. Стоимость контракта составила 3 млн 574 тыс. 60 рублей.
Без снижения цены контракта и с единственным участником прошли также торги на ремонт автодороги Алексеевка — Колтуновка в Алексеевском горокруге. Цена контракта — 103 млн 464 тыс. 680 рублей.
В 2022 году в торгах на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений Валуйского горокруга (155 млн 951 тыс. 233 рубля), на ремонт дороги по улице Промышленная в Строителе Яковлевского горокруга (16 млн 365 тыс. 490 рублей), а также на ремонт дороги в селе Пристань Валуйского горокруга (8 млн 766 тыс. 999 рублей) участвовал один поставщик — «Белгороддорстрой». Стоимость контракта не снижалась.
Ещё одна интересная закупка была на ремонт дороги Бутово-Курская Дуга-Завидовка на участке Яковлевского горокруга. Цена контракта составила более 1 млн в день, а часть документов была недоступна для поиска. (Стоимость контракта — 239 млн 186 тыс. 510 рублей).
Ещё один контракт — по устройству тротуара в посёлке Ольминского и парка в Алексеевке был завершён позже срока.
Мы проанализировали штрафы компании за выполнение контрактов за последние годы. К примеру, в 2022 году «Белгороддорстрой» оштрафовали на 531 тыс. рублей за просрочку обязательств, предусмотренных контрактом. Дорожная компания выполняла ремонт на участке дороги Валуйки-Уразово-Логачёвка. Стоимость контракта составляла 88 млн 587 тыс. 650 рублей.
Также в прошлом году за аналогичное нарушение компании выписали штраф на 518 тыс. рублей. Контракт с компанией заключало Управление капитального строительства администрации Белгорода на капремонт дороги по улице Щорса. Контракт был заключён на 93 млн 625 тыс. 543 рубля.
Штраф на 639 тыс. рублей «Белгороддорстрой» в 2022 году получил за просрочку по ремонту объездной дороги в Томаровке. Заказчик работ — Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Стоимость работ оценивали в 102 млн 338 тыс. 420 рублей.
Самый крупный штраф в 3 млн 153 тыс. 873 рубля компания получила за ремонт универсальных квартальных детских игровых и спортивных площадок в Белгороде. Контракт на 362 млн 200 тыс. рублей заключила администрация Белгорода.
Ещё один крупный штраф в 1 млн 305 тыс. 452 рубля «Белгороддорстрой» получил за ремонт участка на дороге Волоконовка-Ливенка-Никитовка. Ремонт оценивался в 180 млн 133 тыс. 580 рублей.
В 2020 году «Белгороддорстрой» оштрафовали на 1 млн 956 тыс. 921 рубль за просрочку обязательств, предусмотренных контрактом по ремонту дороги на Щорса (I этап). Стоимость контракта — 471 млн 58 тыс. 698 рублей.
А в 2017 году дорожная компания получила штраф в 2 млн 166 тыс. 478 рублей за просрочку обязательств по контракту на ремонт проездов к дворовым территориям. Стоимость работ — 19 млн 241 тыс. 445 рублей. Заказчик — Управление капстроительства Белгорода.