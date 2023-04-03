Для детей-сирот в Белгородской области построят более 200 домов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В Строителе Яковлевского горокруга начались работы по возведению жилья для детей-сирот в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Планируется построить шесть домов для 12 человек. Каждое здание рассчитано на двух владельцев.
На текущий момент стартовали работы по обустройству фундамента, расчистке прилегающей территории и подключению к инженерным сетям. Как уточнили в правительстве области, завершить строительство собираются к концу года.
В домах будут утеплённые фасады, кровлю сделают из черепицы, установят пластиковые окна, натяжные потолки. Ремонт выполнят в светлых тонах.
В регионе всего построят более 200 домов или квартир. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Белгородская область — один из немногих регионов России, где очереди на предоставление жилья детям-сиротам уже нет.