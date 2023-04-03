«Белшпала» требует с белгородского УКСа 19 млн рублей за противотанковые пирамиды

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В суд «Белшпала» обратилась с иском к УКС: компания требует ответчика принять противотанковые бетонные заградительные пирамиды — 2323 штуки. Кроме того, организация хочет взыскать 19,7 млн руб. стоимости непринятого товара по договору на поставку от 30 декабря прошлого года.
Суд возбудил производство по делу. Заседание по нему пройдёт 5 апреля в Белгороде.
ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году — компании уже 13 лет. Её гендиректор — Дмитрий Спиренков. Сфера деятельности общества — производство изделий из бетона, цемента и гипса. В 2021 компания отчиталась о прибыли в размере 660 тыс. рублей. Данных о прибыли за 2022 год пока нет.
Напомним, что бетонные пирамиды и кубики использовались при строительстве засечной черты на границе с Украиной. Корреспонденты «Бел.Ру» связались с рабочими на засечной черте и компанией, которую те назвали своим работодателем: подробности можно узнать в отдельном материале.