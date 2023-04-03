«Белшпала» требует с белгородского УКСа 19 млн рублей за противотанковые пирамиды

ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году — компании уже 13 лет. Её гендиректор — Дмитрий Спиренков. Сфера деятельности общества — производство изделий из бетона, цемента и гипса. В 2021 компания отчиталась о прибыли в размере 660 тыс. рублей. Данных о прибыли за 2022 год пока нет.