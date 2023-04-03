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Белгородцев удивил репортаж Первого канала об обстреле Курской области

3 апреля 2023, 09:15
Фото: скриншот из репортажа на Первом канале

Первый канал в сообщении об обстреле Курской области показал кадры из Белгородской

Очередную ошибку допустили на Первом канале и показали не те кадры. В соседнем регионе под миномётный обстрел попало село Николаево-Дарьино. Пострадали семь человек. При этом сообщение на ТВ сопроводили кадрами, сделанными в Новопетровке Валуйского горокруга.
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Обстрел

На федеральном телевидении снова допустили ошибку и показали не те кадры. Накануне под обстрелом была Курская область, но Первый канал показал последствия обстрела Белгородской области.

На ТВ накануне рассказали об обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района. Накануне там пострадали четверо взрослых и трое детей. Люди пришли приводить в порядок могилы умерших родственников на местном кладбище. Тогда же они попали под атаку ВСУ. Повреждения заметили и в самом населённом пункте: повредило заборы, фасады и окна на территории четырёх частных домов.

Только вот в сообщении использовали кадры из Белгородской области. Фотографии, попавшие на ТВ, накануне публиковал губернатор Вячеслав Гладков. Сделаны они были в Новопетровке Валуйского горокруга.

Видео: репортаж Первого канала

Ранее белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле. В феврале под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Тогда погибла 12-летняя девочка. Жители региона сетовали, что происшествию выделили всего 10 секунд эфира. Причём ведущая за это короткое время ошиблась и в названии районного центра, назвав его «Шэбэкино».

Белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле
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