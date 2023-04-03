Белгородцев удивил репортаж Первого канала об обстреле Курской области

На ТВ накануне рассказали об обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района. Накануне там пострадали четверо взрослых и трое детей. Люди пришли приводить в порядок могилы умерших родственников на местном кладбище. Тогда же они попали под атаку ВСУ. Повреждения заметили и в самом населённом пункте: повредило заборы, фасады и окна на территории четырёх частных домов.