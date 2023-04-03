Белгородцев удивил репортаж Первого канала об обстреле Курской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
На федеральном телевидении снова допустили ошибку и показали не те кадры. Накануне под обстрелом была Курская область, но Первый канал показал последствия обстрела Белгородской области.
На ТВ накануне рассказали об обстреле села Николаево-Дарьино Суджанского района. Накануне там пострадали четверо взрослых и трое детей. Люди пришли приводить в порядок могилы умерших родственников на местном кладбище. Тогда же они попали под атаку ВСУ. Повреждения заметили и в самом населённом пункте: повредило заборы, фасады и окна на территории четырёх частных домов.
Только вот в сообщении использовали кадры из Белгородской области. Фотографии, попавшие на ТВ, накануне публиковал губернатор Вячеслав Гладков. Сделаны они были в Новопетровке Валуйского горокруга.
Ранее белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле. В феврале под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Тогда погибла 12-летняя девочка. Жители региона сетовали, что происшествию выделили всего 10 секунд эфира. Причём ведущая за это короткое время ошиблась и в названии районного центра, назвав его «Шэбэкино».