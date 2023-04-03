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Белгородскому предприятию со средней зарплатой в 60 тыс. рублей не хватает работников

3 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Об этом сообщил Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания 3 апреля.

На прошлой неделе федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги деятельности органов государственной власти субъектов РФ. Белгородская область в своей группе заняла первое место.

Напомню, что в области введена отдельная структура министерства — министерство по делам молодёжи. Первые результаты этой работы показывают, что мы на правильном пути, хотя понимаю, что эта работа проводится не для того, чтобы радоваться высоким местам в рейтингах. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие — спецоперация, отток населения, в первую очередь молодёжи, много крупных, малых и средних предприятий, которые требуют усилий. На прошлой неделе был владелец крупного предприятия, который говорил о том, что предприятие со средней заработной платой около 60 тыс. рублей готово принять 400 человек в любой момент на работу, нет людей.
Вячеслав Гладков

Гладков подчеркнул, что основная задача в настоящий момент — показать, что область является лучшим местом для молодых людей, где можно реализовать свои профессиональные и творческие способности.

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#Алина Харина#Предприятия#Рабочие места#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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