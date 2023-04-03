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Белгородского блогера Кудрявого арестовали за осквернение иконы

3 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Стасик Кудрявый (настоящее имя — Станислав Базаров) ранее снял на видео процесс надругательства над православной иконой. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и незаконном изготовлении порноматериалов. 3 апреля молодого человека арестовали, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В столице на два месяца арестовали треш-блогера Стасика Кудрявого. Настоящее имя молодого человека — Станислав Базаров, он уроженец Старого Оскола.

Решение об аресте 3 апреля принял Преображенский суд Москвы. Блогера обвиняют в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и незаконном изготовлении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Заседание состоялось в закрытом режиме.

В конце марта в квартире в Зеленограде молодой человек записал видео, которое стало поводом для дальнейших разбирательств. 20-летний парень надругался над православной иконой. Запись он опубликовал в своём Telegram-канале.

Известно, что блогер пытался покинуть страну, однако не успел — его задержали.

Белгородский треш-блогер Станислав Базаров пытался сбежать из России
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#Инна Рогова#Арест#Икона#Оскорбление чувств верующих#Суд#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Москва#Стасик Кудрявый#Станислав Базаров
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