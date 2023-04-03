Белгородского блогера Кудрявого арестовали за осквернение иконы

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В столице на два месяца арестовали треш-блогера Стасика Кудрявого. Настоящее имя молодого человека — Станислав Базаров, он уроженец Старого Оскола.
Решение об аресте 3 апреля принял Преображенский суд Москвы. Блогера обвиняют в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и незаконном изготовлении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Заседание состоялось в закрытом режиме.
В конце марта в квартире в Зеленограде молодой человек записал видео, которое стало поводом для дальнейших разбирательств. 20-летний парень надругался над православной иконой. Запись он опубликовал в своём Telegram-канале.
Известно, что блогер пытался покинуть страну, однако не успел — его задержали.