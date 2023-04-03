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Белгородским военнослужащим, проходящим службу в ЛНР, отправили гумпомощь

3 апреля 2023, 04:58
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Военным отправили строительные материалы, обмундирование и письма от родных, отметил глава региона.
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Военные

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что недавно военнослужащим, проходящим службу в Луганской Народной Республике, отправили необходимую гуманитарную помощь.

На днях отправили помощь нашим мобилизованным, которые расположены в Луганской Народной Республике под Сватово: строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование, то, что они просили, и, конечно, письма и посылки от родных. 
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, глава региона отметил, что в скором времени очередная партия гуманитарной помощи отправится к военнослужащим в Донецкую Народную Республику.

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#Гуманитарная помощь#Спецоперация#Военные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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