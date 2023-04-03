Белгородским военнослужащим, проходящим службу в ЛНР, отправили гумпомощь

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что недавно военнослужащим, проходящим службу в Луганской Народной Республике, отправили необходимую гуманитарную помощь.
На днях отправили помощь нашим мобилизованным, которые расположены в Луганской Народной Республике под Сватово: строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование, то, что они просили, и, конечно, письма и посылки от родных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, глава региона отметил, что в скором времени очередная партия гуманитарной помощи отправится к военнослужащим в Донецкую Народную Республику.