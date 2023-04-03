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Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла

3 апреля 2023, 11:32
Фото: Bel.ru

Бизнесменам в Белгороде порекомендовали обустроить укрытия для сотрудников

Городская администрация рассылает письма предпринимателям с просьбой «принять дополнительные меры безопасности» для своих работников, сообщает «Фонарь».

Мэрия Белгорода рассылает письма владельцам предприятий с рекомендацией обустроить укрытия для своих сотрудников. О дополнительных мерах безопасности бизнесмены должны отчитаться 6 апреля.

Вице-мэр Игорь Григоренко заявил, что угроза обстрелов со стороны Украины сохраняется. Именно по этой причине он порекомендовал предпринимателям оборудовать как подземные, так и наземные укрытия для работников. Здания просят обложить мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Особенно это касается тех построек, которые сделаны из профлистов или щитовых конструкций.

Само письмо опубликовали только 3 апреля. На предоставление отчёта у владельцев бизнеса имеется всего три дня. Данные они должны предоставить до этого дня на электронную почту мэрии.

Фото: fonar.tv
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