Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Мэрия Белгорода рассылает письма владельцам предприятий с рекомендацией обустроить укрытия для своих сотрудников. О дополнительных мерах безопасности бизнесмены должны отчитаться 6 апреля.
Вице-мэр Игорь Григоренко заявил, что угроза обстрелов со стороны Украины сохраняется. Именно по этой причине он порекомендовал предпринимателям оборудовать как подземные, так и наземные укрытия для работников. Здания просят обложить мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Особенно это касается тех построек, которые сделаны из профлистов или щитовых конструкций.
Само письмо опубликовали только 3 апреля. На предоставление отчёта у владельцев бизнеса имеется всего три дня. Данные они должны предоставить до этого дня на электронную почту мэрии.