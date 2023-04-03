Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла

Вице-мэр Игорь Григоренко заявил, что угроза обстрелов со стороны Украины сохраняется. Именно по этой причине он порекомендовал предпринимателям оборудовать как подземные, так и наземные укрытия для работников. Здания просят обложить мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Особенно это касается тех построек, которые сделаны из профлистов или щитовых конструкций.