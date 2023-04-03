Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Белгородская область вышла в лидеры по реализации молодёжной политики. Регион стал первым в федеральном мониторинге в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тыс. человек.
В прошлом году в Белгородской области провели финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры «Кардо», молодёжный форум «Среда». Также удалось запустить работу Российского движения детей и молодёжи.
Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что работа проводится не для того, чтобы радоваться высоким местам в рейтинге. Региону пришлось столкнуться с новыми вызовами — проведение СВО, отток населения, в том числе молодёжи.
«Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области. И самое главное — чтоб они это видели и без парадных отчётов», — сказал Гладков.