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Белгородская область вышла в лидеры по реализации молодёжной политики

3 апреля 2023, 12:34
Фото: правительство Белгородской области
Об успехах региона рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В 2022 году провели ряд федеральных мероприятий. В их числе финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры «Кардо», сообщили в областном правительстве.
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Белгородская область вышла в лидеры по реализации молодёжной политики. Регион стал первым в федеральном мониторинге в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тыс. человек.

В прошлом году в Белгородской области провели финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры «Кардо», молодёжный форум «Среда». Также удалось запустить работу Российского движения детей и молодёжи.

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что работа проводится не для того, чтобы радоваться высоким местам в рейтинге. Региону пришлось столкнуться с новыми вызовами — проведение СВО, отток населения, в том числе молодёжи.

«Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области. И самое главное — чтоб они это видели и без парадных отчётов», — сказал Гладков.

В Белгородской области откроют отделения российского движения детей и молодёжи
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Рейтинг#Общество#Молодежь#Молодёжная политика
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