Белгородская область попала в третью десятку рейтинга устойчивых регионов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России по итогам четвёртого квартала 2022 года Белгородская область заняла 27-е место. В предыдущем отчётном периоде регион расположился на 22-й строчке.
Липецкая область также вошла в топ-35 регионов. Она заняла 33-е место по итогам четвёртого квартала. Ранее регион Центрального Черноземья располагался на 31-й строчке. Курская область поднялась в рейтинге с 38-го места до 35-го.
Самыми устойчивыми регионами в России стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
При составлении рейтинга учитывали отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общему числу населения. Помимо этого, в расчёт взяли среднемесячную зарплату и отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Напомним, Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге. На первом месте расположилась Тамбовская область.