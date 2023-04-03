Белгородская область попала в третью десятку рейтинга устойчивых регионов

При составлении рейтинга учитывали отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общему числу населения. Помимо этого, в расчёт взяли среднемесячную зарплату и отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.