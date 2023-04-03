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Белгородская область попала в третью десятку рейтинга устойчивых регионов

3 апреля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Рейтинг социально-экономической устойчивости представил Фонд развития гражданского общества. Белгородская область в нём заняла 27-е место по итогам четвёртого квартала. В предыдущем отчётном периоде регион был на 22-й позиции.
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Рейтинг

В рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России по итогам четвёртого квартала 2022 года Белгородская область заняла 27-е место. В предыдущем отчётном периоде регион расположился на 22-й строчке.

Липецкая область также вошла в топ-35 регионов. Она заняла 33-е место по итогам четвёртого квартала. Ранее регион Центрального Черноземья располагался на 31-й строчке. Курская область поднялась в рейтинге с 38-го места до 35-го.

Самыми устойчивыми регионами в России стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

При составлении рейтинга учитывали отношение регионального продукта к численности экономически активного населения и к общему числу населения. Помимо этого, в расчёт взяли среднемесячную зарплату и отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Напомним, Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге. На первом месте расположилась Тамбовская область.

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#Ольга Аксёнова#Рейтинг#Социально-экономическая устойчивость#Фонд развития гражданского общества#Экономика#Белгородская область
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