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Белгородская область получит 2 млрд рублей от Москвы на компенсацию жилья

3 апреля 2023, 08:06
Фото: 1MI
Во время оперсовещания сообщили о корректировках в бюджете области на 2023 года.

2 млрд рублей область получит из бюджета Москвы на предоставление компенсации гражданам, утратившим жильё.

Доходы областного бюджета предлагается скорректировать на 17 млрд 792 млн рублей. Доходы складываются из собственных налоговых и неналоговых поступлений, дотаций и межбюджетных трансфертов.

Корректировка также произошла из-за возврата субсидии на обеспечение мероприятий по капремонту МКД, возврата денег на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, возврата средств в связи с расторжением контрактов на выполнение работ по строительству жилья для многодетных семей.

Целевые межбюджетные трансферты распределяются следующим образом: 10 млн рублей пойдёт на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, 17 млн рублей — на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок, 117 млн рублей — на сферу туризма, 90 млн рублей — на создание комфортной городской среды, 1 млн рублей пойдёт на обеспечение деятельности депутатов госдумы и их помощников, 244 тыс. рублей — на обеспечение деятельности сенаторов РФ и их помощников.

Ещё 1 млн рублей пойдёт на возмещение расходов на размещение и питание граждан из Украины, ЛНР и ДНР, Запорожской области, Херсонской области, которые находятся в пунктах временного размещения.

Кроме того, 188 млн рублей будет направлено на единовременные выплаты на обзаведение имуществом и социальные выплаты на покупку жилья по жилищным сертификатам гражданам Херсона, которые  выбрали Белгородскую область для постоянного проживания.

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#Областной бюджет#Корректировка#Экономика#Белгородская область#Алина Харина
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