Белгородская область получит 2 млрд рублей от Москвы на компенсацию жилья

Целевые межбюджетные трансферты распределяются следующим образом: 10 млн рублей пойдёт на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, 17 млн рублей — на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок, 117 млн рублей — на сферу туризма, 90 млн рублей — на создание комфортной городской среды, 1 млн рублей пойдёт на обеспечение деятельности депутатов госдумы и их помощников, 244 тыс. рублей — на обеспечение деятельности сенаторов РФ и их помощников.