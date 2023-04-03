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Белгородка отдала «целительнице» 2 млн рублей, чтобы избавиться от неудач в жизни

3 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Жительница области рассказала знакомому о преследующих её неудачах и плохом самочувствии. Мужчина посоветовал ей обратиться к «целительнице». Аферистка похитила у потерпевшей более 2 млн рублей. Большую часть денег обманутая женщина взяла в кредит, сообщили в УМВД по региону.

Белгородка потеряла более 2 млн рублей, обратившись к лжецелительнице. Женщина хотела избавиться от преследующих её неудач, но в итоге заработала ещё одну. Возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что неизвестная под предлогом магических услуг похитила у неё деньги. Как стало известно полиции, белгородка на сайте знакомств нашла друга и пожаловалась ему на неудачи и плохое самочувствие.

Мужчина отправил жительнице региона контакты «целительницы» и пообещал быстрый результат. Женщина связалась с аферисткой. Последняя заявила, что на белгородке якобы порча и все её проблемы связаны именно с этим. После этого она предложила свои услуги.

В течение месяца потерпевшая перечисляла деньги лжецелительнице. Более 1,3 млн рублей она взяла в кредит. Всего белгородка потратила свыше 2 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Мошенничество#Происшествия#Полиция#Целительница#Обман
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