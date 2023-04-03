Белгородка отдала «целительнице» 2 млн рублей, чтобы избавиться от неудач в жизни

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Белгородка потеряла более 2 млн рублей, обратившись к лжецелительнице. Женщина хотела избавиться от преследующих её неудач, но в итоге заработала ещё одну. Возбуждено уголовное дело.
Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что неизвестная под предлогом магических услуг похитила у неё деньги. Как стало известно полиции, белгородка на сайте знакомств нашла друга и пожаловалась ему на неудачи и плохое самочувствие.
Мужчина отправил жительнице региона контакты «целительницы» и пообещал быстрый результат. Женщина связалась с аферисткой. Последняя заявила, что на белгородке якобы порча и все её проблемы связаны именно с этим. После этого она предложила свои услуги.
В течение месяца потерпевшая перечисляла деньги лжецелительнице. Более 1,3 млн рублей она взяла в кредит. Всего белгородка потратила свыше 2 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.