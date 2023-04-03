Белгородец на трамвайной остановке подрался с женщиной и до смерти забил её мужа

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Происшествие случилось в июне 2022 года на трамвайной остановке в Старом Осколе. Женщина заподозрила, что незнакомец украл строительные инструменты из садоводческого товарищества. Выяснение отношений переросло в драку.
За оскольчанку пытался заступиться её 55-летний муж. Пострадавший взял в руки молоток, однако обвиняемый выхватил у него инструмент из рук. Этим же молотком 62-летний мужчина стал бить незнакомца по ногам, груди и лицу. Потерпевший присел на корточки и закрыл голову руками. Однако мужчина продолжил наносить удары.
В итоге пострадавший потерял сознание. Его госпитализировали, но он скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). Жителю региона грозит до 15 лет тюрьмы.
Расследование завершено. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.