Белгородец на трамвайной остановке подрался с женщиной и до смерти забил её мужа

Конфликт начался с того, что жительница региона заподозрила обвиняемого в краже инструментов. Словесная перепалка перешла в драку. Муж пострадавшей пытался её защитить и взял в руки молоток, но инструмент у него отобрали. От ударов мужчина потерял сознание, он скончался в больнице, заявили в СК.

Сюжет Драка