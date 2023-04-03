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Белгородец на трамвайной остановке подрался с женщиной и до смерти забил её мужа

3 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Конфликт начался с того, что жительница региона заподозрила обвиняемого в краже инструментов. Словесная перепалка перешла в драку. Муж пострадавшей пытался её защитить и взял в руки молоток, но инструмент у него отобрали. От ударов мужчина потерял сознание, он скончался в больнице, заявили в СК.
Сюжет
Драка

Происшествие случилось в июне 2022 года на трамвайной остановке в Старом Осколе. Женщина заподозрила, что незнакомец украл строительные инструменты из садоводческого товарищества. Выяснение отношений переросло в драку.

За оскольчанку пытался заступиться её 55-летний муж. Пострадавший взял в руки молоток, однако обвиняемый выхватил у него инструмент из рук. Этим же молотком 62-летний мужчина стал бить незнакомца по ногам, груди и лицу. Потерпевший присел на корточки и закрыл голову руками. Однако мужчина продолжил наносить удары.

В итоге пострадавший потерял сознание. Его госпитализировали, но он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). Жителю региона грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование завершено. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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