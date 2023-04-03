Андрея Иконникова наградили медалью за укрепление боевого содружества

Отметим, что медалью «За укрепление боевого содружества» награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию. Дополнительных поощрений за медаль не предусмотрено.