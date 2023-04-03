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Андрея Иконникова наградили медалью за укрепление боевого содружества

3 апреля 2023, 06:18
Фото: правительство Белгородской области
Главу белгородского министерства здравоохранения Андрея Иконникова наградили медалью за укрепление боевого содружества.

Награду «За укрепление боевого содружества» Андрею Иконникову вручил за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества губернатор Вячеслав Гладков.

Я думаю, что в ближайшее время вас служить отправят, в Министерство обороны.
пошутил глава региона

Отметим, что медалью «За укрепление боевого содружества» награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию. Дополнительных поощрений за медаль не предусмотрено.

Глава регионального минздрава получил от губернатора в конце 2022 года похвалу за хорошую работу. До назначения на нынешнюю должность Иконников работал главврачом детской областной больницы. Чиновник входит в топ-100 влиятельных белгородцев.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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#Артем Черненко#Минздрав#Награда#Медаль#Боевое содружество#Общество#Губернатор#Белгородская область#Андрей иконников#Вячеслав Гладков
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