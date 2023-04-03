Андрея Иконникова наградили медалью за укрепление боевого содружества

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Награду «За укрепление боевого содружества» Андрею Иконникову вручил за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества губернатор Вячеслав Гладков.
Я думаю, что в ближайшее время вас служить отправят, в Министерство обороны.
пошутил глава региона
Отметим, что медалью «За укрепление боевого содружества» награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию. Дополнительных поощрений за медаль не предусмотрено.
Глава регионального минздрава получил от губернатора в конце 2022 года похвалу за хорошую работу. До назначения на нынешнюю должность Иконников работал главврачом детской областной больницы. Чиновник входит в топ-100 влиятельных белгородцев.