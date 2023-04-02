ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки пять раз

Неспокойно в Белгородской области было и накануне. 1 апреля под обстрел попали хутор Панков, посёлок Первомайский и хутор Марьино. В тот же день в Новой Таволжанке с дрона сбросили гранату на гражданский грузовик в частном секторе. По предварительным данным, пострадал только транспорт.