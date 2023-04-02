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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки пять раз

2 апреля 2023, 13:58
Фото: Bel.ru

МЧС предупредило об обстреле Новопетровки в Белгородской области

Село в Валуйском горокруге уже обстреливали ранее. За день это уже как минимум пятый населённый пункт, оказавшийся под огнём ВСУ.
Сюжет
Обстрел

Новопетровка в Валуйском горокруге попала под обстрел. Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет.

За сутки это уже как минимум пятый населённый пункт, попавший под огонь ВСУ. В воскресенье, 2 апреля, под обстрелом также были:

  • хутор Панков в Шебекинском горокруге,
  • посёлок Красное в Шебекинском горокруге,
  • село Дроновка в Грайворонском горокруге,
  • хутор Киселёв в Волоконовском районе.

Официальной информации о последствиях обстрелов не было.

Неспокойно в Белгородской области было и накануне. 1 апреля под обстрел попали хутор Панков, посёлок Первомайский и хутор Марьино. В тот же день в Новой Таволжанке с дрона сбросили гранату на гражданский грузовик в частном секторе. По предварительным данным, пострадал только транспорт.

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Новопетровка#Валуйский горокруг
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