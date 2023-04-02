ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки пять раз

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новопетровка в Валуйском горокруге попала под обстрел. Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет.
За сутки это уже как минимум пятый населённый пункт, попавший под огонь ВСУ. В воскресенье, 2 апреля, под обстрелом также были:
Официальной информации о последствиях обстрелов не было.
Неспокойно в Белгородской области было и накануне. 1 апреля под обстрел попали хутор Панков, посёлок Первомайский и хутор Марьино. В тот же день в Новой Таволжанке с дрона сбросили гранату на гражданский грузовик в частном секторе. По предварительным данным, пострадал только транспорт.