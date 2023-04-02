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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.

2 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI

Военным в небольшом белгородском городе пытались сдать дом за 90 тыс. в месяц

Военным на время был необходим дом в регионе. Агент по недвижимости предложила вариант в Красногвардейском районе за 90 тыс. рублей в месяц. Белгородцев это возмутило. Риелтор в свою защиту отметила, что военные «не бедные люди» и «ни в чём не нуждаются», пишет Telegram-канал «Zаписки Vетерана».

Троим военнослужащим пытались сдать дом за 90 тыс. рублей в месяц. Дом расположен в Бирюче Красногвардейского района.

Бойцам временно понадобилось жильё, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Дом вызвалась найти мама одного из солдат. Она вышла на агента по недвижимости, и та предложила им вариант за 90 тыс. рублей в месяц.

Женщину удивил такой дорогостоящий вариант. Своим возмущением она поделилась в группе местных волонтёров в соцсети.

В этом же чате состояла и агент по недвижимости. Свою позицию она объяснила тем, что «военные не бедные люди» и «что они ни в чём не нуждаются», пишет источник. Помимо этого, женщина добавила, что «каждый вправе сам определять стоимость своего дома». Вместе с тем риелтор извинилась за то, что могла кого-то обидеть.

По данным источника, для военных в итоге подобрали другой вариант жилья «за вменяемую, символическую сумму».

Это не первый раз, когда жителей региона удивляют высокие цены на услуги для военнослужащих. В январе стало известно, что таксисты в Корочанском районе за небольшой отрезок пути между двумя сёлами просили у солдат почти 2 тыс. рублей.

Ещё один водитель рассказал белгородке, что при реальной стоимости поездки в 2,5 тыс. рублей таксисты могут взять с бойцов 5 тыс. рублей.

«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных
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#Инна Рогова#Дом#Бойцы#Аренда#Военнослужащие#Общество#Белгородская область#Красногвардейский район#Бирюч
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