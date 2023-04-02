«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Троим военнослужащим пытались сдать дом за 90 тыс. рублей в месяц. Дом расположен в Бирюче Красногвардейского района.
Бойцам временно понадобилось жильё, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Дом вызвалась найти мама одного из солдат. Она вышла на агента по недвижимости, и та предложила им вариант за 90 тыс. рублей в месяц.
Женщину удивил такой дорогостоящий вариант. Своим возмущением она поделилась в группе местных волонтёров в соцсети.
В этом же чате состояла и агент по недвижимости. Свою позицию она объяснила тем, что «военные не бедные люди» и «что они ни в чём не нуждаются», пишет источник. Помимо этого, женщина добавила, что «каждый вправе сам определять стоимость своего дома». Вместе с тем риелтор извинилась за то, что могла кого-то обидеть.
По данным источника, для военных в итоге подобрали другой вариант жилья «за вменяемую, символическую сумму».
Это не первый раз, когда жителей региона удивляют высокие цены на услуги для военнослужащих. В январе стало известно, что таксисты в Корочанском районе за небольшой отрезок пути между двумя сёлами просили у солдат почти 2 тыс. рублей.
Ещё один водитель рассказал белгородке, что при реальной стоимости поездки в 2,5 тыс. рублей таксисты могут взять с бойцов 5 тыс. рублей.