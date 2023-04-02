«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.

В этом же чате состояла и агент по недвижимости. Свою позицию она объяснила тем, что «военные не бедные люди» и «что они ни в чём не нуждаются», пишет источник. Помимо этого, женщина добавила, что «каждый вправе сам определять стоимость своего дома». Вместе с тем риелтор извинилась за то, что могла кого-то обидеть.