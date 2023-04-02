Во время обстрела белгородского села погибли 15 животных

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Сегодня ВСУ обстреляли Новопетровку в Валуйском округе. В село прилетели 12 артиллерийских снарядов. Из-за них погибли 15 голов крупнорогатого скота. Из мирных жителей никто не пострадал. На земле также остались последствия.
Выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обстрел закончился, аварийные и оперативные службы уже выехали на место для устранения последствий.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУобстреляли Белгородскую область минимум пять раз. Ранее официальной информации о происшествиях, помимо Новопетровки, не было — значит, обошлось без последствий.