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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Во время обстрела белгородского села погибли 15 животных

2 апреля 2023, 15:34
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
О произошедшем сообщил Вячеслав Гладков. В Валуйский округ прилетели 12 артиллерийских снарядов. Из мирных жителей никто не пострадал.
Сюжет
Обстрел

Сегодня ВСУ обстреляли Новопетровку в Валуйском округе. В село прилетели 12 артиллерийских снарядов. Из-за них погибли 15 голов крупнорогатого скота. Из мирных жителей никто не пострадал. На земле также остались последствия.

Выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Обстрел закончился, аварийные и оперативные службы уже выехали на место для устранения последствий.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУобстреляли Белгородскую область минимум пять раз. Ранее официальной информации о происшествиях, помимо Новопетровки, не было — значит, обошлось без последствий.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки пять раз
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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