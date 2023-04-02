В Белгородской области анонсировали новую проверку систем оповещения

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В понедельник, 3 апреля, в Белгородской области пройдёт проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили главы нескольких муниципалитетов.
Известно, что проверку проведут:
Во всех перечисленных муниципалитетах проверка запланирована на 11:00 3 апреля. Об этом предупредили главы районов и горокруга.
Системы оповещения в понедельник проверят и в Белгороде. Последняя проверка в областном центре состоялась 29 марта.
Во вторник, 4 апреля, работу систем оповещения проверят в Валуйском горокруге. Начало — в 11:00.
Главы утверждают, что проверка необходима для улучшения качества работы оборудования и отработки замечаний. Белгородцев просят сохранять спокойствие.