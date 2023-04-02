Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Белгородской области анонсировали новую проверку систем оповещения

2 апреля 2023, 13:43
Фото: Bel.ru
О проверке уже предупредили главы нескольких муниципалитетов. Пройдёт она и в Белгороде.

В понедельник, 3 апреля, в Белгородской области пройдёт проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили главы нескольких муниципалитетов.

Известно, что проверку проведут:

  • в Алексеевском горокруге,
  • в Белгородском районе,
  • в Красногвардейском районе,
  • в Ракитянском районе.

Во всех перечисленных муниципалитетах проверка запланирована на 11:00 3 апреля. Об этом предупредили главы районов и горокруга.

Системы оповещения в понедельник проверят и в Белгороде. Последняя проверка в областном центре состоялась 29 марта.

Во вторник, 4 апреля, работу систем оповещения проверят в Валуйском горокруге. Начало — в 11:00.

Главы утверждают, что проверка необходима для улучшения качества работы оборудования и отработки замечаний. Белгородцев просят сохранять спокойствие.

В Белгороде сработала сирена
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино вновь включат сиреныПод Белгородом сработала сирена: видеоПорядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области
#Инна Рогова#Сирены#Системы оповещения#Проверка#Общество#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Ракитянский район#Алексеевский горокруг#Красногвардейский район#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски
Вчера, 07:51
В белгородской корпорации «Развитие» сменилось руководство
Сегодня, 07:32
«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.
Сегодня, 09:42
Будущие белгородские актёры пройдут стажировку в главном театральном вузе страны
Сегодня, 08:21
Хозяйки рудной горы
31 марта 10:00
ВСУ возобновили обстрел Белгородской области
Сегодня, 12:27