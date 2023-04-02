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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

2 апреля 2023, 12:27
Фото: Bel.ru

Дроновка и Киселёв в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Село в Грайворонском горокруге и хутор в Волоконовском районе попали под обстрел 2 апреля. Ранее сообщалось, что под огнём ВСУ были хутор Панков и посёлок Красное в Шебекинском горокруге.
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Обстрел

2 апреля под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Произошло это днём. Рассылку от РСЧС белгородцы начали получать после 15:00.

Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Официальных комментариев не было. В Telegram-канале «Радар Белгород» со ссылкой на очевидцев сообщают, что местные жители слышали несколько прилётов.

Дополнение. Спустя время стало известно, что под обстрел также попал хутор Киселёв в Волоконовском районе. Информации о последствиях происшествия нет.

Таким образом, за сутки под обстрел ВСУ попали как минимум четыре населённых пункта в Белгородской области. Ранее МЧС предупреждало об опасности в хуторе Панков и посёлке Красное в Шебекинском горокруге.

МЧС предупреждает сразу о двух обстрелах в Белгородской области
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