ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
2 апреля под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Произошло это днём. Рассылку от РСЧС белгородцы начали получать после 15:00.
Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Официальных комментариев не было. В Telegram-канале «Радар Белгород» со ссылкой на очевидцев сообщают, что местные жители слышали несколько прилётов.
Дополнение. Спустя время стало известно, что под обстрел также попал хутор Киселёв в Волоконовском районе. Информации о последствиях происшествия нет.
Таким образом, за сутки под обстрел ВСУ попали как минимум четыре населённых пункта в Белгородской области. Ранее МЧС предупреждало об опасности в хуторе Панков и посёлке Красное в Шебекинском горокруге.