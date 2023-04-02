Телевышка в Белгороде вновь зажжётся синим

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Белгороде 2 апреля на телевышке включат синюю подсветку. Посмотреть на это горожане смогут с 20:00 до полуночи.
Подсветку на телевышке поменяют в рамках акции «Зажги синим». Поучаствовать в ней может любой желающий: достаточно надеть синюю одежду или подсветить синим цветом окна в доме. Фотографии в соцсетях можно выложить с тегами #каждыйособенный и #аутизмнеприговор.
Акцию ежегодно проводят в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей. Чтобы рассказать, с какими сложностями им приходится сталкиваться, фонд «Каждый особенный» в апреле организует информационную кампанию. В карточках ниже собраны мифы и факты об аутизме, а также пояснения о том, как можно поддержать друзей и близких.
В регионе стараются помочь людям с РАС и их семьям. Среди прочего удалось открыть Центр полезной занятости для молодёжи с ментальными особенностями. Здесь белгородцы пробуют свои силы в художественных и швейных мастерских.
Ещё один важный проект фонда — «Тренировочная квартира». Здесь взрослых ребят с РАС учат готовить, убирать, общаться с соседями, оплачивать счета — делать всё то, что понадобится им в самостоятельной взрослой жизни.
По данным фонда, сегодня в Белгородской области около 400 детей с ментальными особенностями учатся вместе со сверстниками.
Ещё несколько лет назад родителям детей с аутизмом отказывали в общеобразовательных школах и садах из-за отсутствия надлежащих условий. Сегодня около 400 детей с ментальными особенностями учатся со своими сверстниками и получают индивидуальную поддержку в условиях инклюзии, а родителям малышей есть куда обратиться, если на ранних этапах развития детей у них появляется тревожность.
фонд «Каждый особенный»