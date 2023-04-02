Телевышка в Белгороде вновь зажжётся синим

Акцию ежегодно проводят в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей. Чтобы рассказать, с какими сложностями им приходится сталкиваться, фонд «Каждый особенный» в апреле организует информационную кампанию. В карточках ниже собраны мифы и факты об аутизме, а также пояснения о том, как можно поддержать друзей и близких.