Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Пять обстрелов, смена руководства в «Развитии» и «золотой» дом для военных: итоги дня

2 апреля 2023, 16:00
В Белгородской области за день обстреляли как минимум пять сёл, в корпорации «Развитие» вновь сменилось руководство, а бойцам из зоны СВО пытались сдать дом в небольшом городе за 90 тыс. в месяц.

Обстрел пяти населённых пунктов

Под огонь ВСУ 2 апреля попали как минимум пять населённых пунктов. Под обстрелом были Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга, Волоконовский район.

По информации МЧС, сегодня было громко в хуторе Панков и посёлке Красное, сёлах Дроновка и Новопетровка, хуторе Киселёв.

Официально известно о последствиях происшествия в Новопетровке. В результате прилёта погибло 15 голов КРС, выбиты окна, повреждена кровля на территории с/х предприятия. Помимо этого, задело пять частных домов и два автомобиля.

За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область
Узнать подробнее

Новое руководство в «Развитии»

Исполняющим обязанности гендиректора белгородского АО «Корпорация „Развитие“» стала Елена Козак. В этой должности она работает с 27 марта.

Это уже третья смена руководства корпорации за период чуть больше года. С марта по июнь гендиректором был бывший министр экономики и промышленности региона Евгений Хромов. Ушёл он по личным обстоятельствам.

После Хромова обязанности гендиректора исполняла Лариса Кононихина. Почему она ушла, неизвестно.

В белгородской корпорации «Развитие» сменилось руководство
Узнать подробнее

«Золотой» дом для бойцов

В Бирюче Красногвардейского района военным пытались сдать дом за 90 тыс. рублей в месяц. Такая цена для небольшого города удивила местных волонтёров.

С объявлением о сдаче недвижимости на маму одного из бойцов вышла риелтор. В ответ на возмущения она же заявила, что хозяева были вправе самостоятельно определять стоимость жилья. К тому же, по мнению женщины, «военные не бедные люди».

Бойцам же в итоге удалось найти другой вариант за «вменяемую» сумму.

«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.
Узнать подробнее
Читайте также:
Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородскиБеспилотники, обвинения офицера и непогода в Белгородской области: итоги дняУчения в Шебекино, жалоба на автобус от белгородки и очередное увольнение: итоги дня
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Корпорация развитие#Назначение#Дом#Аренда жилья#Военнослужащие#Общество#Итоги дня#Белгородская область
Подпишитесь
Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски
Вчера, 07:51
Во время обстрела белгородского села погибли 15 животных
Сегодня, 15:34
«Военные не бедные люди». Белгородцев удивило предложение сдать дом бойцам за 90 тыс.
Сегодня, 09:42
Четверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской области
Сегодня, 16:11
Хозяйки рудной горы
31 марта 10:00
ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки пять раз
Сегодня, 13:58