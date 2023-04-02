Пять обстрелов, смена руководства в «Развитии» и «золотой» дом для военных: итоги дня

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Под огонь ВСУ 2 апреля попали как минимум пять населённых пунктов. Под обстрелом были Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга, Волоконовский район.
По информации МЧС, сегодня было громко в хуторе Панков и посёлке Красное, сёлах Дроновка и Новопетровка, хуторе Киселёв.
Официально известно о последствиях происшествия в Новопетровке. В результате прилёта погибло 15 голов КРС, выбиты окна, повреждена кровля на территории с/х предприятия. Помимо этого, задело пять частных домов и два автомобиля.
Исполняющим обязанности гендиректора белгородского АО «Корпорация „Развитие“» стала Елена Козак. В этой должности она работает с 27 марта.
Это уже третья смена руководства корпорации за период чуть больше года. С марта по июнь гендиректором был бывший министр экономики и промышленности региона Евгений Хромов. Ушёл он по личным обстоятельствам.
После Хромова обязанности гендиректора исполняла Лариса Кононихина. Почему она ушла, неизвестно.
В Бирюче Красногвардейского района военным пытались сдать дом за 90 тыс. рублей в месяц. Такая цена для небольшого города удивила местных волонтёров.
С объявлением о сдаче недвижимости на маму одного из бойцов вышла риелтор. В ответ на возмущения она же заявила, что хозяева были вправе самостоятельно определять стоимость жилья. К тому же, по мнению женщины, «военные не бедные люди».
Бойцам же в итоге удалось найти другой вариант за «вменяемую» сумму.