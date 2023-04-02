Очевидцы сообщили о драке водителя автобуса с пешеходом в Белгороде

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
1 апреля на улице Губкина в Белгороде произошло избиение. По словам горожан, нападавшим якобы был водитель автобуса № 202.
На записи, которой поделились свидетели происшествия, видно, как человек в спортивном костюме избивает мужчину возле припаркованных автомобилей. Очевидцы утверждают, что к конфликту привело то, что пострадавший решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Из-за этого водителю автобуса пришлось резко затормозить. После завершения манёвра водитель якобы вышел из транспорта, догнал мужчину и стал его избивать.
Официального подтверждения, действительно ли один из участников конфликта был водителем автобуса, нет.
Стоит отметить, что подобные происшествия на дорогах города уже происходили. В феврале в Сети появилось видео, на котором якобы маршрутчик избил автомобилиста. Свидетели происшествия утверждали, что нападавшим тоже был водитель автобуса № 202.
Что привело к ссоре, неизвестно. Сообщалось, что водитель легкового авто подал жалобу в полицию.
Автобусы № 202 курирует ООО «Маршрут».