Очевидцы сообщили о драке водителя автобуса с пешеходом в Белгороде

На записи, которой поделились свидетели происшествия, видно, как человек в спортивном костюме избивает мужчину возле припаркованных автомобилей. Очевидцы утверждают, что к конфликту привело то, что пострадавший решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Из-за этого водителю автобуса пришлось резко затормозить. После завершения манёвра водитель якобы вышел из транспорта, догнал мужчину и стал его избивать.