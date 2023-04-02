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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Очевидцы сообщили о драке водителя автобуса с пешеходом в Белгороде

2 апреля 2023, 12:02
Фото: кадр из видео
Произошло это накануне на улице Губкина, сообщает Go31. По словам свидетелей, к конфликту привело то, что мужчина перебежал дорогу на красный сигнал светофора, из-за чего водителю автобуса пришлось резко затормозить. В Сети опубликовали видео инцидента.

1 апреля на улице Губкина в Белгороде произошло избиение. По словам горожан, нападавшим якобы был водитель автобуса № 202.

На записи, которой поделились свидетели происшествия, видно, как человек в спортивном костюме избивает мужчину возле припаркованных автомобилей. Очевидцы утверждают, что к конфликту привело то, что пострадавший решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Из-за этого водителю автобуса пришлось резко затормозить. После завершения манёвра водитель якобы вышел из транспорта, догнал мужчину и стал его избивать.

Официального подтверждения, действительно ли один из участников конфликта был водителем автобуса, нет.

Стоит отметить, что подобные происшествия на дорогах города уже происходили. В феврале в Сети появилось видео, на котором якобы маршрутчик избил автомобилиста. Свидетели происшествия утверждали, что нападавшим тоже был водитель автобуса № 202.

Что привело к ссоре, неизвестно. Сообщалось, что водитель легкового авто подал жалобу в полицию.

Автобусы № 202 курирует ООО «Маршрут».

Видео: Go31
Белгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил
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