На стажировку в ГИТИС отправят семь студентов из белгородского института культуры

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Семь студентов Белгородского государственного института искусств и культуры отправятся на стажировку в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Обучение продлится неделю.
Помимо студентов, стажировку пройдёт один преподаватель БГИИК. Обучение включает лекции и мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи.
Стажировка белгородских студентов в ГИТИСе стала возможной благодаря соглашению, которое в конце прошлого года вуз заключил с БГИИК. Помимо обучения, планируется также организовать «Смену ГИТИСа». В ней будут участвовать студенты и педагоги белгородского и московского вузов, молодые актёры.
Тем временем в минувшие выходные прошёл фестиваль современного театра «Наш кислород». Его организатором была «Новая сцена — 2». На суд жюри представили семь спектаклей.