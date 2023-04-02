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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

На стажировку в ГИТИС отправят семь студентов из белгородского института культуры

2 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Стажировку в главном театральном вузе пройдёт и один преподаватель БГИИК, сообщили в региональном правительстве. Обучающихся ожидают мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи.

Семь студентов Белгородского государственного института искусств и культуры отправятся на стажировку в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Обучение продлится неделю.

Помимо студентов, стажировку пройдёт один преподаватель БГИИК. Обучение включает лекции и мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи.

Стажировка белгородских студентов в ГИТИСе стала возможной благодаря соглашению, которое в конце прошлого года вуз заключил с БГИИК. Помимо обучения, планируется также организовать «Смену ГИТИСа». В ней будут участвовать студенты и педагоги белгородского и московского вузов, молодые актёры.

Тем временем в минувшие выходные прошёл фестиваль современного театра «Наш кислород». Его организатором была «Новая сцена — 2». На суд жюри представили семь спектаклей.

Некоторые участники фестиваля «Наш кислород» побоялись ехать в Белгород из-за СВО
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#Инна Рогова#Гитис#Стажировка#Студенты#Преподаватель#БГИИК#Культура#Белгород#Москва
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