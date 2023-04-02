На стажировку в ГИТИС отправят семь студентов из белгородского института культуры

Стажировка белгородских студентов в ГИТИСе стала возможной благодаря соглашению, которое в конце прошлого года вуз заключил с БГИИК. Помимо обучения, планируется также организовать «Смену ГИТИСа». В ней будут участвовать студенты и педагоги белгородского и московского вузов, молодые актёры.