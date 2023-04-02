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МЧС предупреждает сразу о двух обстрелах в Белгородской области

2 апреля 2023, 07:07
Фото: Bel.ru

Хутор Панков и посёлок Красное в Белгородской области попали под огонь ВСУ

Обстрел произошёл утром 2 апреля. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Сюжет
Обстрел

Утром 2 апреля под огнём ВСУ оказались сразу два населённых пункта в Белгородской области. Под обстрел попали хутор Панков и посёлок Красное в Шебекинском горокруге. 

Данных о пострадавших или разрушениях пока нет. Отметим, что оба населённых пункта не в первый раз попадают под обстрел с начала спецоперации. Так, хутор Панков был под огнём ВСУ и вечером 1 апреля. 

Помимо этого, под обстрел накануне попали посёлок Первомайский и хутор Марьино. В тот же день в частном секторе в Новой Таволжанке на гражданский грузовик сбросили гранату. 

С начала недели под обстрел также попали Графовка и Вязовое Краснояружского района, Ленинский и Терновое Шебекинского горокруга, Вериговка и Долгое Валуйского горокруга,  Черемошное Белгородского района.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Хутор Панков
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