МЧС предупреждает сразу о двух обстрелах в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:10
Утром 2 апреля под огнём ВСУ оказались сразу два населённых пункта в Белгородской области. Под обстрел попали хутор Панков и посёлок Красное в Шебекинском горокруге.
Данных о пострадавших или разрушениях пока нет. Отметим, что оба населённых пункта не в первый раз попадают под обстрел с начала спецоперации. Так, хутор Панков был под огнём ВСУ и вечером 1 апреля.
Помимо этого, под обстрел накануне попали посёлок Первомайский и хутор Марьино. В тот же день в частном секторе в Новой Таволжанке на гражданский грузовик сбросили гранату.