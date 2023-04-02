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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Известный блогер Владен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе

2 апреля 2023, 16:30
Фото: telegram-канал Baza
Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Помимо Татарского, 16 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщают «Известия».

Причиной трагедии стал сильный хлопок без последующего возгорания в здании. В этот день в рамках дискуссионного клуба «Кибер Z фронт» в кафе Street Food Bar №1 выступал блогер Владлен Татарский, он рассказывал о профессии военного корреспондента. Когда случился взрыв, лектор погиб на месте. Информацию о гибели Татарского подтвердили в МВД.

Как сообщает «Readovka», причиной хлопка стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку, которую Татарскому подарила одна из участниц встречи. Кафе находится в здании №25. По данным «Фонтанки», владельцем кафе является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Напомним, этим вечером в Курской области пострадали семь человек от миномётного обстрела. Среди них есть дети. Семьи убирали на кладбище, когда их застал обстрел ВСУ.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Теракт#Санкт-петербург#Владлен Татарский#Погибшие#Пострадавшие#Военкор
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