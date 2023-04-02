Известный блогер Владен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе

Причиной трагедии стал сильный хлопок без последующего возгорания в здании. В этот день в рамках дискуссионного клуба «Кибер Z фронт» в кафе Street Food Bar №1 выступал блогер Владлен Татарский, он рассказывал о профессии военного корреспондента. Когда случился взрыв, лектор погиб на месте. Информацию о гибели Татарского подтвердили в МВД.