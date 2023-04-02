Известный блогер Владен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Причиной трагедии стал сильный хлопок без последующего возгорания в здании. В этот день в рамках дискуссионного клуба «Кибер Z фронт» в кафе Street Food Bar №1 выступал блогер Владлен Татарский, он рассказывал о профессии военного корреспондента. Когда случился взрыв, лектор погиб на месте. Информацию о гибели Татарского подтвердили в МВД.
Как сообщает «Readovka», причиной хлопка стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку, которую Татарскому подарила одна из участниц встречи. Кафе находится в здании №25. По данным «Фонтанки», владельцем кафе является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Напомним, этим вечером в Курской области пострадали семь человек от миномётного обстрела. Среди них есть дети. Семьи убирали на кладбище, когда их застал обстрел ВСУ.