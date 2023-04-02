Дело о смертельном падении 18-летнего белгородца с крыши передали в суд

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Updated Сегодня, 15:36
Суд в Губкине рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели 18-летнего местного жителя. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего жителя Губкина по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса.
7 декабря 2021 года строительная организация заключила с ним договор подряда на монтаж деревянных конструкций кровли и обустройство водоотвода при строительстве МКД на улице Преображенской в Губкине. В апреле 2022 года подрядчик нанял работников, но инструктаж не провёл, средствами защиты не обеспечил.
11 апреля молодой человек упал с крыши четвёртого этажа строящегося дома и получил травмы, от которых в тот же день скончался в Губкинской ЦРБ.