Дело о смертельном падении 18-летнего белгородца с крыши передали в суд

7 декабря 2021 года строительная организация заключила с ним договор подряда на монтаж деревянных конструкций кровли и обустройство водоотвода при строительстве МКД на улице Преображенской в Губкине. В апреле 2022 года подрядчик нанял работников, но инструктаж не провёл, средствами защиты не обеспечил.