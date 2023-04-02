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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Дело о смертельном падении 18-летнего белгородца с крыши передали в суд

2 апреля 2023, 15:34
Фото: 1MI
Трагедия произошла 11 апреля 22 года в Губкине. Мужчина упал при монтаже крыши с четвёртого этажа, при этом инструктаж по технике безопасности не проводили, сообщили в областной прокуратуре.
Сюжет
Суд

Суд в Губкине рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели 18-летнего местного жителя. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего жителя Губкина по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса.

7 декабря 2021 года строительная организация заключила с ним договор подряда на монтаж деревянных конструкций кровли и обустройство водоотвода при строительстве МКД на улице Преображенской в Губкине. В апреле 2022 года подрядчик нанял работников, но инструктаж не провёл, средствами защиты не обеспечил.

11 апреля молодой человек упал с крыши четвёртого этажа строящегося дома и получил травмы, от которых в тот же день скончался в Губкинской ЦРБ.

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#Евгений Грицков#Падение с крыши#Суд#Прокуратура#Происшествия#Губкин
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