Четверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Семеро курян получили ранения во время миномётного обстрела ВСУ сегодня, 2 апреля. Это произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Среди пострадавших — трое детей и девочка-подросток. Они убирали кладбища, когда всё началось.
Несовершеннолетние куряне получили осколочные ранения средней и лёгкой степени тяжести. Взрослым повезло ещё меньше. Предварительно, одна женщина получила тяжёлые ранения. Сейчас все пострадавшие получают медицинскую помощь.
В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Так в курском селе есть повреждения. Миномётные обстрел повредил заборы, фасады и окна на территории четырёх частных домов.
Напомним, Белгородская область сегодня попала под артиллерийский обстрел со стороны Украины. Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако погибли животные — 15 голов крупнорогатого скота.