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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Четверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской области

2 апреля 2023, 16:11
Фото: 1MI
В это время они находились на кладбище — убирали могилы. О происшествии сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

Семеро курян получили ранения во время миномётного обстрела ВСУ сегодня, 2 апреля. Это произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Среди пострадавших — трое детей и девочка-подросток. Они убирали кладбища, когда всё началось.

Несовершеннолетние куряне получили осколочные ранения средней и лёгкой степени тяжести. Взрослым повезло ещё меньше. Предварительно, одна женщина получила тяжёлые ранения. Сейчас все пострадавшие получают медицинскую помощь.

В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Так в курском селе есть повреждения. Миномётные обстрел повредил заборы, фасады и окна на территории четырёх частных домов.

Напомним, Белгородская область сегодня попала под артиллерийский обстрел со стороны Украины. Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако погибли животные — 15 голов крупнорогатого скота.

Во время обстрела белгородского села погибли 15 животных
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