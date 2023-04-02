Четверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской области

Семеро курян получили ранения во время миномётного обстрела ВСУ сегодня, 2 апреля. Это произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Среди пострадавших — трое детей и девочка-подросток. Они убирали кладбища, когда всё началось.