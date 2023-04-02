Буцаев: РЭО предоставит почти 2 млрд рублей для строительства КПО под Курском

Оператор предоставит инвестору льготный заем. Для этих целей будут привлечены деньги, полученные от размещения облигаций РЭО. Сторонами соглашения выступят ООО «Флагман-Курск» и власти региона. Подписание назначено на июнь этого года. Частную концессионную инициативу направили на рассмотрение еще в сентябре 2022 года.