Буцаев: РЭО предоставит почти 2 млрд рублей для строительства КПО под Курском

Posted 2 апреля 2023, 11:13
Published 2 апреля 2023, 11:13
Modified 2 апреля 2023, 11:15
Updated 2 апреля 2023, 11:15
Строительство объекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения. Подписание документа запланировано на июнь 2023 года.
О появлении нового мусоросортировочного комплекса под Курском рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. По плану ежегодная мощность сортировки мусора на объекте не должна быть менее 150 000 тонн. Компания готова профинансировать проект на льготных условиях, вложив в его реализацию 1,8 миллиарда рублей. Благодаря созданию АМСК область сможет выполнить показатели национального проекта «Экология».
Оператор предоставит инвестору льготный заем. Для этих целей будут привлечены деньги, полученные от размещения облигаций РЭО. Сторонами соглашения выступят ООО «Флагман-Курск» и власти региона. Подписание назначено на июнь этого года. Частную концессионную инициативу направили на рассмотрение еще в сентябре 2022 года.
Планируется, что новый комплекс по переработке ТКО запустят в 2026 году. Он будет построен рядом с действующим полигоном ТКО регоператора «Спецавтобаза по уборке города Курска».
Управляющая АМСК в Белгородской области ГК «Флагман» раскрыла в деталях планы по реализации аналогичного проекта в Курской области.