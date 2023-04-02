Белгородцы застряли в поезде в Тульской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Следовавший из Белгорода в Москву поезд застрял в Тульской области. Об этом Бел.Ру около 13:00 сообщила читательница.
Поезд простоял как минимум полчаса под Тулой.
«Поезд на Москву застрял под Тулой. Стоим уже полчаса. Постоянно включают и отключают электричество. Проводники вообще ничего не говорят — будто специально, чтобы вопросов не задавали», — рассказала девушка.
Позже проводник заявил, что причиной долгой стоянки могла стать поломка. Что именно пошло не так, пассажирам не уточнили.
Из областного центра поезд стартовал в 07:25.