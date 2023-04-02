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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Белгородцы застряли в поезде в Тульской области

2 апреля 2023, 10:14
Фото: 1MI
По словам читательницы, поезд стоял как минимум полчаса. Причиной задержки могла стать поломка, но чего именно, проводники не объяснили пассажирам.

Следовавший из Белгорода в Москву поезд застрял в Тульской области. Об этом Бел.Ру около 13:00 сообщила читательница.

Поезд простоял как минимум полчаса под Тулой.

«Поезд на Москву застрял под Тулой. Стоим уже полчаса. Постоянно включают и отключают электричество. Проводники вообще ничего не говорят — будто специально, чтобы вопросов не задавали», — рассказала девушка.

Позже проводник заявил, что причиной долгой стоянки могла стать поломка. Что именно пошло не так, пассажирам не уточнили.

Из областного центра поезд стартовал в 07:25.

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#Инна Рогова#Поезд#Проводники#Поломка#Общество#Белгород#Тула#Москва#Эксклюзив
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