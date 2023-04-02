Белгородская контора сахарного завода XIX века попала в госреестр культурных объектов

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Белгородской области насчитывается 2,2 тыс. объектов культурного наследия. Это архитектурные, археологические, исторические памятники. Все они находятся под охраной государства.
В 2022 году в регионе выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Пять объектов включили в единый госреестр. Речь идёт о высшем начальном женском училище в Борисовке (1898 г.), ж/д станции Харитоненко, принявшей первых пассажиров в Илёк-Пеньковке в 1903 году, вокзале станции Готня в Пролетарском и вокзале станции Хотмыжск в Грайворонском горокруге (1910 г.), конторе сахарного завода в Ракитном (конец XIX в.).
В Белгороде тем временем отремонтировали «Гостиницу Европейскую». Ремонтно-реставрационные работы закончили и в деревянной мельнице в Волоконовском районе. В планах на этот год — Старооскольский художественный музей и Уездное училище в Бирюче.
Археологические изыскания ранее провели в «Петропавловке селище-1» в Чернянском районе и «Крапивном городище-1» в Шебекинском горокруге. Это объекты культурного наследия федерального значения.
Уже отремонтировано девять воинских захоронений. В этом году работы начнут ещё на 12 объектах.
Пока одни сооружения восстанавливают, другие продолжают разрушать. Так, старую мельницу в Валуйском горокруге неизвестные пытались продать на стройматериалы. Соответствующее объявление появилось в Сети. Местные власти заверили, что передадут информацию в полицию.