Белгородская контора сахарного завода XIX века попала в госреестр культурных объектов

В 2022 году в регионе выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Пять объектов включили в единый госреестр. Речь идёт о высшем начальном женском училище в Борисовке (1898 г.), ж/д станции Харитоненко, принявшей первых пассажиров в Илёк-Пеньковке в 1903 году, вокзале станции Готня в Пролетарском и вокзале станции Хотмыжск в Грайворонском горокруге (1910 г.), конторе сахарного завода в Ракитном (конец XIX в.).