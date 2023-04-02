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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Белгородская контора сахарного завода XIX века попала в госреестр культурных объектов

2 апреля 2023, 14:33
Фото: 1MI

За год в Белгородской области выявили около 40 новых объектов культурного наследия

Сейчас на территории региона находится 2,2 тыс. объектов культурного значения, напомнили в правительстве. За минувший год в Белгородской области выявили около 40 памятников. Пять объектов включили в единый государственный реестр.

В Белгородской области насчитывается 2,2 тыс. объектов культурного наследия. Это архитектурные, археологические, исторические памятники. Все они находятся под охраной государства.

В 2022 году в регионе выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Пять объектов включили в единый госреестр. Речь идёт о высшем начальном женском училище в Борисовке (1898 г.), ж/д станции Харитоненко, принявшей первых пассажиров в Илёк-Пеньковке в 1903 году, вокзале станции Готня в Пролетарском и вокзале станции Хотмыжск в Грайворонском горокруге (1910 г.), конторе сахарного завода в Ракитном (конец XIX в.).

В Белгороде тем временем отремонтировали «Гостиницу Европейскую». Ремонтно-реставрационные работы закончили и в деревянной мельнице в Волоконовском районе. В планах на этот год — Старооскольский художественный музей и Уездное училище в Бирюче.

Археологические изыскания ранее провели в «Петропавловке селище-1» в Чернянском районе и «Крапивном городище-1» в Шебекинском горокруге. Это объекты культурного наследия федерального значения.

Уже отремонтировано девять воинских захоронений. В этом году работы начнут ещё на 12 объектах.

Пока одни сооружения восстанавливают, другие продолжают разрушать. Так, старую мельницу в Валуйском горокруге неизвестные пытались продать на стройматериалы. Соответствующее объявление появилось в Сети. Местные власти заверили, что передадут информацию в полицию.

Братская могила, Ржавец Прохоровского районаБратская могила, Ржавец Прохоровского района
Высшее женское училище, БорисовкаВысшее женское училище, Борисовка
"Гостиница Европейская", Белгород"Гостиница Европейская", Белгород
Братская могила, Ржавец Прохоровского района
Фото: правительство Белгородской области
Неизвестные продают историческую мельницу в Белгородской области на стройматериалы
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#Объект культурного наследия#Госреестр#Памятники#Реставрация#Культура#Белгородская область#Инна Рогова
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