Зеленский ввёл санкции против отца и дочери Андрея Скоча

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В украинский санкционный список попали отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча Владимир Никитович и его дочь Варвара.
Списки 33 физлиц и 225 компаний опубликовали в дополнениях к указу Зеленского от 1 апреля. Персональные санкции ввели сроком на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств и запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
В число компаний попали больше десятка организаций из Черноземья, в том числе две - из Курской области. Представителей Белгородской области в списке нет.
Сам Андрей Скоч попал в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и Японии. Евросоюз вводил санкции и против других депутатов Госдумы от Белгородской области - Наталии Полуяновой, Валерия Скруга и Никиты Румянцева.
Напомним, в конце февраля Зеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену Галине Пятых. В июне в санкционный список Украины попали белгородские вузы и их ректоры.
В декабре США ввели санкции против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.