Зеленский ввёл санкции против отца и дочери Андрея Скоча

Списки 33 физлиц и 225 компаний опубликовали в дополнениях к указу Зеленского от 1 апреля. Персональные санкции ввели сроком на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств и запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.