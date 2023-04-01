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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Зеленский ввёл санкции против отца и дочери Андрея Скоча

1 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Под санкции попали 33 гражданина и 225 предприятий из России. Из них к Белгородской области имеют отношение лишь Владимир Скоч и Варвара Скоч.
Сюжет
Санкции

В украинский санкционный список попали отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча Владимир Никитович и его дочь Варвара.

Списки 33 физлиц и 225 компаний опубликовали в дополнениях к указу Зеленского от 1 апреля. Персональные санкции ввели сроком на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств и запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

В число компаний попали больше десятка организаций из Черноземья, в том числе две - из Курской области. Представителей Белгородской области в списке нет.

Сам Андрей Скоч попал в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и Японии. Евросоюз вводил санкции и против других депутатов Госдумы от Белгородской области - Наталии Полуяновой, Валерия Скруга и Никиты Румянцева.

Напомним, в конце февраля Зеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену Галине Пятых. В июне в санкционный список Украины попали белгородские вузы и их ректоры.

В декабре США ввели санкции против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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#Евгений Грицков#Санкции#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Андрей Скоч#Владимир Скоч#Варвара Скоч
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