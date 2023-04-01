Второй обстрел к полудню: новый приграничный пункт атаковали в Белгородской области

Второй целью для украинских войск в субботу стал хутор Марьино в Шебекинском городском округе. МЧС распространило сообщение об обстреле с просьбой укрыться в безопасных местах. Хутор Марьино находится всего в паре километров от границы с Украиной. От украинских населённых пунктов Марьино отделяет лесополоса.