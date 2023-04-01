Второй обстрел к полудню: новый приграничный пункт атаковали в Белгородской области

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Published Сегодня, 08:55
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ВСУ продолжают обстреливать приграничные населённые пункты в Белгородской области. Не стало исключением и 1 апреля.
Второй целью для украинских войск в субботу стал хутор Марьино в Шебекинском городском округе. МЧС распространило сообщение об обстреле с просьбой укрыться в безопасных местах. Хутор Марьино находится всего в паре километров от границы с Украиной. От украинских населённых пунктов Марьино отделяет лесополоса.
Утром обстрелу подвергся посёлок Первомайский в том же Шебекинском горокруге. О последствиях на данный час не сообщалось.