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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Второй обстрел к полудню: новый приграничный пункт атаковали в Белгородской области

1 апреля 2023, 08:55
Фото: Bel.ru
обстрел ВСУ
Жители хутора Марьино получили сообщения об обстреле, людей попросили спрятаться в укрытия или подвалы.
Сюжет
СВО

ВСУ продолжают обстреливать приграничные населённые пункты в Белгородской области. Не стало исключением и 1 апреля. 

Второй целью для украинских войск в субботу стал хутор Марьино в Шебекинском городском округе. МЧС распространило сообщение об обстреле с просьбой укрыться в безопасных местах. Хутор Марьино находится всего в паре километров от границы с Украиной. От украинских населённых пунктов Марьино отделяет лесополоса.

Утром обстрелу подвергся посёлок Первомайский в том же Шебекинском горокруге. О последствиях на данный час не сообщалось.

Первый выходной апреля в Белгородской области начался с обстрела
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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг#Хутор Марьино
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