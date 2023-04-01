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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В центре Белгорода сносят здание Минздрава под строительство Белого квартала

1 апреля 2023, 17:07
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова».
В центре продолжается снос домов. Через пару лет там появится Белый квартал.

Сегодня, 1 апреля, в центре Белгорода начался снос бывшего здания министерства здравоохранения. Место в районе Свято-Троицкого бульвара продолжают расчищать для строительства Белого квартала. Фотографию сноса опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».

В районе будущего Белого квартала построят 21 объект, в том числе концертный зал, амфитеатр, парковку, ТРК и заведения общепита. Новые жилые дома на участке строить не будут, зато появятся два детских сада.

Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова».

Напомним, что снос домов под Белый квартал начался в начале марта этого года. В конце февраля дома ограждали забором, на который повесили баннеры с информацией о будущем квартале.

На Свято-Троицком бульваре в Белгороде начали снос домов под Белый квартал
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#Александра Склярова#Снос#Белый квартал#Город#Новости Белгорода#Белгород
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