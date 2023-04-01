В центре Белгорода сносят здание Минздрава под строительство Белого квартала

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Сегодня, 1 апреля, в центре Белгорода начался снос бывшего здания министерства здравоохранения. Место в районе Свято-Троицкого бульвара продолжают расчищать для строительства Белого квартала. Фотографию сноса опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».
В районе будущего Белого квартала построят 21 объект, в том числе концертный зал, амфитеатр, парковку, ТРК и заведения общепита. Новые жилые дома на участке строить не будут, зато появятся два детских сада.
Напомним, что снос домов под Белый квартал начался в начале марта этого года. В конце февраля дома ограждали забором, на который повесили баннеры с информацией о будущем квартале.