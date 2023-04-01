В РЭО недовольны уровнем контроля за выбросом тлеющей золы

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Данная инициатива возникла после того, как в стране зафиксировали рост числа сообщений о возгораниях мусоровозов, автомобилей, жилых домов и других построек по причине безответственного обращения с горячей тлеющей золой. Об этом пишет newsnn.ru.
Только в течение февраля-марта в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском и Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области стало известно о десятках подобных случаев.
Зола сохраняет свой пожароопасный потенциал дольше суток — за счет мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли. Именно это свойство золы приводит к тому, что неправильное обращение с отходами от сжигания твердого топлива оказывается причиной возгорания мусорных контейнеров и мусоровозов. Обычно подобные случаи фиксируют в домах индивидуальной застройки: здесь они остаются огромной проблемой для коммунального хозяйства.
Нередко безответственные домовладельцы выбрасывают тлеющую золу прямо в емкости для складирования твердых коммунальных отходов, из-за чего происходит их возгорание, а уже загруженные в мусоровоз отходы могут вызвать еще и возгорание спецтехники. В свою очередь, пламя из мест складирования ТКО может перекинуться уже на автомобили и прочие объекты, размещенные рядом с объектами складирования.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что во избежание негативных сценариев в регионах нужно оборудовать отдельные зоны складирования золы для районов с частным жилым сектором, где дома отапливают при помощи печей. К тому же Буцаев напомнил о важности сознательного отношения к проблеме корректной утилизации золы. «Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше 20 млн тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного правительством РФ комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%», — заключил глава РЭО. Он выразил надежду, что соответствующий подход позволит заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов в ходе вторичного использования золошлакового сырья. Также Денис Буцаев указал на необходимость применения в хозяйственном обороте золы, полученной в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики.
Хранение в неприспособленных местах золы, которая образуется на объектах теплоэнергетики, в том числе малой, также является пожароопасным. Эти способы складирования характеризуют как недобросовестные и считают проявлением халатности. Поэтому РЭО призывает граждан, в частности, внимательнее относиться к вопросам охлаждения золы и ее корректного хранения в изолированных контейнерах (при сравнительно небольшом объеме), вдали от горючих материалов.