В РЭО недовольны уровнем контроля за выбросом тлеющей золы

Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что во избежание негативных сценариев в регионах нужно оборудовать отдельные зоны складирования золы для районов с частным жилым сектором, где дома отапливают при помощи печей. К тому же Буцаев напомнил о важности сознательного отношения к проблеме корректной утилизации золы. «Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше 20 млн тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного правительством РФ комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%», — заключил глава РЭО. Он выразил надежду, что соответствующий подход позволит заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов в ходе вторичного использования золошлакового сырья. Также Денис Буцаев указал на необходимость применения в хозяйственном обороте золы, полученной в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики.