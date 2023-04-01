Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски

Несмотря на заболевание, в суде Сергиенко отказали и оставили его в СИЗО. Александра Сергиенко обследовали несколько врачей-урологов, и они пришли к выводу, что в госпитализации и стационарном лечении нет необходимости. Сергиенко не согласен с такими выводами и считает их фальсификацией. Адвокат его указал, что обследованием должны были заниматься нефрологи, а не урологи.