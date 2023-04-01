Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
На прошлой неделе стало известно о задержании бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере — более 15 млн рублей. Тогда же на Сергиенко завели три уголовных дела по ч.6 ст. 290 УК РФ и заключили его под стражу в качестве меры пресечения.
Экс-мэр подал прошение на перевод из СИЗО под домашний арест и объяснил это состоянием своего здоровья. Он рассказал суду о серьёзной болезни почек, от которой страдает — поликистоз, переходящий в некроз. Из-за этого бывшему главе ранее трансплантировали почку донора. Теперь их у него три, две из которых не работают.
Несмотря на заболевание, в суде Сергиенко отказали и оставили его в СИЗО. Александра Сергиенко обследовали несколько врачей-урологов, и они пришли к выводу, что в госпитализации и стационарном лечении нет необходимости. Сергиенко не согласен с такими выводами и считает их фальсификацией. Адвокат его указал, что обследованием должны были заниматься нефрологи, а не урологи.
Что касается обвинений — с ними Александр Сергиенко также не согласен. Он заявляет, что невиновен.
30 марта в Шебекино прошли командно-штабные учения, направленные на подготовку работы оперативных служб в случае чрезвычайной ситуации. Так в регионе стараются выявить возможные «слепые зоны» и подготовиться к разным сценариям.
Всего мероприятие включило в себя четыре основных этапа. Началось всё с распаковки главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым конверта с заданием, который якобы пришёл от правительства региона. Жданов должен был дать всем указания и собрать оперштаб за полчаса. Вторым шагом была встреча с оперштабом и включение сирен. Третьим — вывоз маломобильных белгородцев. Остальных белгородцев нужно было собирать для временного перемещения уже на заключительном этапе.
Подобные учения планируется провести и в других муниципалитетах Белгородской области. Более подробной информации о будущих тренировках пока нет. Подробнее о том, как всё прошло в Шебекино и что было не по плану, читайте в отдельном материале Бел.Ру.
В Белгородской области много беженцев из ЛНР и ДНР ещё с 2014 года. Некоторые тогда поселились в приграничных населённых пунктах нашего региона, что привело к необходимости бежать от обстрелов во второй раз.
Именно такая нелёгкая судьба досталась Валентине Руденко, матери шестерых детей. Она переехала девять лет назад из Донецкой области в приграничное село Журавлёвка Белгородского района, в котором сейчас объявлен режим ЧС. В итоге в феврале 2022 года женщине вновь пришлось переехать — в этот раз в отель «Амакс» в Белгороде, который стал местом жительства для многих белгородских переселенцев.
Сейчас Валентина и её семья получили от государства квартиру в пригороде областного центра, в микрорайоне Улитка, и перебираются из отеля туда. Своими эмоциями белгородка поделилась с нами.
В России судят офицера, который не предотвратил весной 2022 года нападение на Белгородскую область, что повлекло за собой серьёзные потери. Военный в тот день был на боевом посту и не обеспечил должное прикрытие воздушного пространства.
Так, семеро военнослужащих в тот день погибли, ещё 43 — получили контузии и ранения. Также ВСУ уничтожили 15 единиц техники, повредили 30. Общая сумма ущерба от нападения составила для России 89 млн рублей.
Мужчину содержат под стражей с мая 2022 года. Ему грозит до десяти лет заключения.
В посёлке Дубовое под Белгородом у жителей некоторых улиц обнаружилась после покупки дома серьёзная проблема — болото. Например, в доме белгородцев на улице Хрустальной подвал затоплен с весны 2021 года. Купили дом в 2020 году, тогда участок был сухим. Изначально люди думали, что проблема — в таянии снега. Позже выяснилось, что в другом — грунтовых водах.
Зимой на замёрзшем болоте зимуют утки. Бороться с грунтовыми водами самостоятельно оказалось бесполезно. Обращение к главе Белгородского района Владимиру Перцеву, по словам местных, тоже ничего не дало. На каком этапе сейчас находится рассмотрение проблемы и как выглядит затопленная местность, показываем здесь.