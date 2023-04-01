Участок в аренде: в Белгороде за «Метро» вырубают не высохшие деревья

Мы обратились к мэрии Белгорода с просьбой прокомментировать ситуацию, но оперативно ответ не получили. Позже представители городской администрации оставили комментарий под нашим постом в соцсети, в котором сообщили, что вырубки зелёных насаждений ведут «на основании разрешения, выданного в установленном порядке». Участок находится в аренде с 2021 года.