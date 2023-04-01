Участок в аренде: в Белгороде за «Метро» вырубают не высохшие деревья

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Женщина написала в редакцию, что этим деревьям уже около 50 лет.
«Большие деревья, красивая роща. В роще гуляют пенсионеры, дети. Поют птицы, белочка жила, хорёк, всю зиму жители подкармливали птиц и животных орешками, крупой. Летом можно было отдохнуть в тени деревьев», — сообщила белгородка.
Неравнодушные жители следили за чистотой в роще, убирали мусор. Сейчас же там активно пилят деревья якобы под строительство очередной заправки.
Мы обратились к мэрии Белгорода с просьбой прокомментировать ситуацию, но оперативно ответ не получили. Позже представители городской администрации оставили комментарий под нашим постом в соцсети, в котором сообщили, что вырубки зелёных насаждений ведут «на основании разрешения, выданного в установленном порядке». Участок находится в аренде с 2021 года.