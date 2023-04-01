Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Участок в аренде: в Белгороде за «Метро» вырубают не высохшие деревья

1 апреля 2023, 07:05
Фото: Bel.ru
На вырубку деревьев в роще за торговым центром пожаловались Бел.Ру местные жители. Они рассказали, что часть деревьев сажали много лет назад жители ближайших домов.

Женщина написала в редакцию, что этим деревьям уже около 50 лет.

«Большие деревья, красивая роща. В роще гуляют пенсионеры, дети. Поют птицы, белочка жила, хорёк, всю зиму жители подкармливали птиц и животных орешками, крупой. Летом можно было отдохнуть в тени деревьев», — сообщила белгородка.

Неравнодушные жители следили за чистотой в роще, убирали мусор. Сейчас же там активно пилят деревья якобы под строительство очередной заправки.

Мы обратились к мэрии Белгорода с просьбой прокомментировать ситуацию, но оперативно ответ не получили. Позже представители городской администрации оставили комментарий под нашим постом в соцсети, в котором сообщили, что вырубки зелёных насаждений ведут «на основании разрешения, выданного в установленном порядке». Участок находится в аренде с 2021 года.

Вырубка деревьев в Белгороде и жалобы на дома в Дубровке: итоги дня
Узнать подробнее
Читайте также:
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в БелгородеМастера наказали за гибель двоих белгородцев, придавленных спиленной частью дереваВ мэрии Белгорода прокомментировали вырубку деревьев в парке Победы
#Евгений Грицков#Вырубка деревьев#Аренда участка#Администрация города#Жалоба жителей#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь
Второй обстрел к полудню: новый приграничный пункт атаковали в Белгородской области
Сегодня, 08:55
Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски
Сегодня, 07:51
Белгородского врача могут уволить за оскорбление из-за фамилии
Сегодня, 09:41
Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря
Сегодня, 04:44
Хозяйки рудной горы
31 марта 10:00
Белгородский боец ММА отправил в нокаут непобедимого канадца
Сегодня, 07:43