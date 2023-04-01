Третий обстрел за день: жителей белгородского хутора просят спуститься в укрытия

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Жители хутора Панков Шебекинского округа 1 апреля в 18:12 получили сообщения от РСЧС с предупреждением об обстреле. Их попросили спуститься в укрытия.
Это уже третий обстрел Шебекинского городского округа со стороны ВСУ за сутки. Первые предупреждения в 10 часов утра стали получать жители посёлка Первомайский. Через полтора часа РСЧС-сообщения также стали получать жители хутора Марьино.
Также 1 апреля в частном секторе Новой Таволжанки Шебекинского округа на гражданский грузовик была сброшена граната. Транспорт получил повреждения, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.