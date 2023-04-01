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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Третий обстрел за день: жителей белгородского хутора просят спуститься в укрытия

1 апреля 2023, 15:30
Фото: 1MI
Предупреждения об обстреле поступили жителям хутора Панков Шебекинского округа.
Сюжет
СВО

Жители хутора Панков Шебекинского округа 1 апреля в 18:12 получили сообщения от РСЧС с предупреждением об обстреле. Их попросили спуститься в укрытия. 

Это уже третий обстрел Шебекинского городского округа со стороны ВСУ за сутки. Первые предупреждения в 10 часов утра стали получать жители посёлка Первомайский. Через полтора часа РСЧС-сообщения также стали получать жители хутора Марьино.

Также 1 апреля в частном секторе Новой Таволжанки Шебекинского округа на гражданский грузовик была сброшена граната. Транспорт получил повреждения, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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