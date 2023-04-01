Шоу «Что было дальше?» 1 апреля посмотрели 12 млн зрителей

Изначальное название проекта звучало иначе — «И тут произошло самое смешное». Идея принадлежала Максиму Морозову. В качестве ведущего сначала пригласили Дмитрия Позова, эфир с которым в роли участников делили актёры шоу «Импровизация» Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун, а также двукратные лауреаты шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев и Рустам Рептилоид. Первую версию шоу так и не взяли в дальнейшее производство вследствие творческих разногласий, возникших между авторами.