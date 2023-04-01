Шоу «Что было дальше?» 1 апреля посмотрели 12 млн зрителей

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Сообщается, что к 18:00 число просмотров ролика перевалило за 12 миллионов. На этот раз гостями студии стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). Об этом пишет newsnn.ru.
Позиции резидентов шоу по-прежнему сохраняются за Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым. Предыдущий эпизод проекта «Что было дальше?» зрители увидели в январе 2022 года.
Напомним, «Что бы́ло да́льше?» — популярное юмористическое интернет-шоу. В основе его концепции — обсуждение историй из жизни знаменитостей. Пятеро комиков — участников программы — слушают эти истории, чтобы потом угадать финал.
Изначальное название проекта звучало иначе — «И тут произошло самое смешное». Идея принадлежала Максиму Морозову. В качестве ведущего сначала пригласили Дмитрия Позова, эфир с которым в роли участников делили актёры шоу «Импровизация» Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун, а также двукратные лауреаты шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев и Рустам Рептилоид. Первую версию шоу так и не взяли в дальнейшее производство вследствие творческих разногласий, возникших между авторами.
Нынешний ведущий «Что было дальше?» Нурлан Сабуров прежде был одним из гостей проекта, но позднее ему предложили роль ведущего. По словам Сабурова, шоу является оригинальным на 100% и не имеет аналогов.
25 апреля 2019 года в эфир выпустили пилотный эпизод шоу с участием Гарика Харламова и Мигеля.
20 сентября 2019 года запустили второй сезон проекта, в первом эпизоде которого появились Гарик Мартиросян и Олег Майами. Во втором сезоне к проекту присоединился участник «Открытого микрофона» и Stand Up на ТНТ Сергей Детков.
2 апреля 2020 года был запущен третий сезон шоу, а уже в октябре того же года, по данным исследования Forbes, создателям программы присудили титул самых высокооплачиваемых видеоблогеров России.