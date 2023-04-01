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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

С 1 апреля белгородцы смогут записать ребёнка в первый класс школы

1 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI
В Белгородской области стартует приёмная кампания по записи детей в школу, сообщили в областном правительстве. Подать заявление можно через портал госуслуг.

Первый этап

Приёмную компанию в белгородские школы разбили на два этапа. Первый пройдёт с 1 апреля по 30 июня. За эти три месяца заявления на поступление в первый класс подают родители детей, которые живут на закреплённой территории, а также льготники, которые имеют преимущество или первоочередное право на зачисление в школу.

Второй этап

Продолжится школьная кампания с 6 июля по 5 сентября. В этот период поступят заявления на детей независимо от места их проживания. Однако ребёнка в конкретную школу примут только в случае, если по итогам первого этапа остались свободные места.

Если вы отправили заявление в школу не по прописке, до 6 июля его не примут. До 5 июля школы опубликуют данные о наличии свободных мест для первоклассников.

Как подавать документы

Документы и заявление на поступление в школу можно как отдать очно, так и направить онлайн. В 2023 году есть три способа зачисления в первый класс: через портал госуслуг, заказным письмом с уведомлением о получении по почте или лично в школе.

Дополнительные требования

На момент поступления в первый класс ребёнку должно быть больше шести с половиной лет и не более восьми. Родители могут отправить в школу и ребёнка младше шести лет и шести месяцев, но для этого нужно получить разрешение учредителя школы и предоставить документы.

Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля
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#Евгений Грицков#Первоклассники#Запись в школу#Госуслуги#Родители#Школьники#Образование#Белгородская область
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