Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Приёмную компанию в белгородские школы разбили на два этапа. Первый пройдёт с 1 апреля по 30 июня. За эти три месяца заявления на поступление в первый класс подают родители детей, которые живут на закреплённой территории, а также льготники, которые имеют преимущество или первоочередное право на зачисление в школу.
Продолжится школьная кампания с 6 июля по 5 сентября. В этот период поступят заявления на детей независимо от места их проживания. Однако ребёнка в конкретную школу примут только в случае, если по итогам первого этапа остались свободные места.
Если вы отправили заявление в школу не по прописке, до 6 июля его не примут. До 5 июля школы опубликуют данные о наличии свободных мест для первоклассников.
Документы и заявление на поступление в школу можно как отдать очно, так и направить онлайн. В 2023 году есть три способа зачисления в первый класс: через портал госуслуг, заказным письмом с уведомлением о получении по почте или лично в школе.
На момент поступления в первый класс ребёнку должно быть больше шести с половиной лет и не более восьми. Родители могут отправить в школу и ребёнка младше шести лет и шести месяцев, но для этого нужно получить разрешение учредителя школы и предоставить документы.