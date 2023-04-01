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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Привычные обстрелы, неожиданные санкции, убийство деревьев: что обсуждали 1 апреля

1 апреля 2023, 15:56
Фото: 1MI
День смеха не был особенно весёлым для жителей Белгородской области. О самом интересном за эту субботу — в традиционных итогах дня.

Обстрелы и дрон с гранатой

На момент публикации белгородское приграничье обстреляли трижды. Досталось трём населённым пунктам в Шебекинском горокруге. Около 10 часов утра обстрелу подвергся посёлок Первомайский, спустя час уведомления с просьбой укрыться в подвале получили жители хутора Марьино. В шесть часов вечера целью ВСУ стал хутор Панков.

Кроме этого, в Новой Таволжанке украинские военные с дрона сбросили гранату на гражданский грузовик. Никто не пострадал.

ВСУ сбросили с дрона гранату на частный сектор под Белгородом
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Санкции от Зеленского

1 апреля Украина ввела новые санкции против 33 граждан России и 225 предприятий. В первый список попали отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча Владимир и его дочь Варвара. Срок действия санкций — десять лет.

В то же время в списке попавших под ограничения компаний белгородских не оказалось. Но были представители Черноземья, в том числе Курской области.

Зеленский ввёл санкции против отца и дочери Андрея Скоча
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Деревья в Белгороде погибли ради заправки?

Сегодня выяснилось, что деревья в роще за торговым центром «Метро» на выезде из Белгорода вырубают не просто так. В 2021 году участок в аренду получила компания, которая открывает заправки «Татнефти» в регионе.

В мэрии города заявили, что разрешение на уничтожение деревьев у арендатора есть. Спрашивали ли при этом мнение жителей города — вопрос.

На участке за «Метро» в Белгороде, где вырубают деревья, может появиться заправка
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#Евгений Грицков#Деревья#Обстрелы#Итоги дня#Белгородская область#Андрей Скоч#Владимир Скоч#Варвара Скоч
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