Привычные обстрелы, неожиданные санкции, убийство деревьев: что обсуждали 1 апреля

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
На момент публикации белгородское приграничье обстреляли трижды. Досталось трём населённым пунктам в Шебекинском горокруге. Около 10 часов утра обстрелу подвергся посёлок Первомайский, спустя час уведомления с просьбой укрыться в подвале получили жители хутора Марьино. В шесть часов вечера целью ВСУ стал хутор Панков.
Кроме этого, в Новой Таволжанке украинские военные с дрона сбросили гранату на гражданский грузовик. Никто не пострадал.
1 апреля Украина ввела новые санкции против 33 граждан России и 225 предприятий. В первый список попали отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча Владимир и его дочь Варвара. Срок действия санкций — десять лет.
В то же время в списке попавших под ограничения компаний белгородских не оказалось. Но были представители Черноземья, в том числе Курской области.
Сегодня выяснилось, что деревья в роще за торговым центром «Метро» на выезде из Белгорода вырубают не просто так. В 2021 году участок в аренду получила компания, которая открывает заправки «Татнефти» в регионе.
В мэрии города заявили, что разрешение на уничтожение деревьев у арендатора есть. Спрашивали ли при этом мнение жителей города — вопрос.