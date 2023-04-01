Первый выходной апреля в Белгородской области начался с обстрела

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Похоже, в апреле для жителей приграничных населённых пунктов в Белгородской области ничего не изменится. Уже в первый день второго месяца весны жителям посёлка Первомайский в Шебекинском городском округе было не до шуток — они услышали звуки прилётов по своему посёлку, а после получили РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытие.
О последствиях субботнего обстрела пока ничего не известно. Мы будем держать вас в курсе событий.