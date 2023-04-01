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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Первый выходной апреля в Белгородской области начался с обстрела

1 апреля 2023, 07:26
Фото: Bel.ru
В 10 часов 1 апреля украинские войска начали обстрел посёлка Первомайский в Шебекинском городском округе.
Сюжет
СВО

Похоже, в апреле для жителей приграничных населённых пунктов в Белгородской области ничего не изменится. Уже в первый день второго месяца весны жителям посёлка Первомайский в Шебекинском городском округе было не до шуток — они услышали звуки прилётов по своему посёлку, а после получили РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытие.

О последствиях субботнего обстрела пока ничего не известно. Мы будем держать вас в курсе событий.

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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг#Посёлок Первомайский
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