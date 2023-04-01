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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Один человек пострадал при пожаре на птицеферме «Мираторг» в Брянской области

1 апреля 2023, 16:14
Фото: Пресс-служба МЧС России по Брянской области
Пожар уже потушили, но причины его возникновения пока не известны, отметили в МЧС.
Сюжет
Пожар

В пресс-службе МЧС России по Брянской области сообщили, что о пожаре на птицеводческой ферме «Мираторг», находящейся в селе Уручье, стало известно в 14:55.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что возгорание произошло в одном из строений птицефермы. В 15:51 пожар локализовали, а в 17:22 пожарные ликвидировали открытое горение. В ликвидации участвовали восемь пожарных расчётов.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек. Причины возникновения пожара пока не известны.

Видео: Пресс-служба МЧС России по Брянской области
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