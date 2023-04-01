Один человек пострадал при пожаре на птицеферме «Мираторг» в Брянской области

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В пресс-службе МЧС России по Брянской области сообщили, что о пожаре на птицеводческой ферме «Мираторг», находящейся в селе Уручье, стало известно в 14:55.
Приехавшие на место спасатели выяснили, что возгорание произошло в одном из строений птицефермы. В 15:51 пожар локализовали, а в 17:22 пожарные ликвидировали открытое горение. В ликвидации участвовали восемь пожарных расчётов.
По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек. Причины возникновения пожара пока не известны.