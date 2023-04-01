На развитие промышленности Белгородской области выделят свыше 500 млн рублей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Решение принято по итогам поездки в Белгородскую область главы Минпромторга Дениса Мантурова, который посетил белгородские предприятия вместе с Вячеславом Гладковым. Одно из них до недавнего времени поставляло особые фрезы для производства американского «Боинга», но сейчас поставляет продукцию предприятиям ОАК.
Также Мантуров побывал на одном из крупнейших заводов по производству почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. Собственное конструкторское бюро разрабатывает новые уникальные агрегаты.
Напомним, обстрелянный ФОК в Шебекино восстановят при поддержке Минспорта РФ.