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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

На развитие промышленности Белгородской области выделят свыше 500 млн рублей

1 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Правительство России направит региональному Фонду развития промышленности 500 млн рублей, ещё 50 млн предоставят в рамках единой региональной субсидии, сообщили на сайте кабмина.

Решение принято по итогам поездки в Белгородскую область главы Минпромторга Дениса Мантурова, который посетил белгородские предприятия вместе с Вячеславом Гладковым. Одно из них до недавнего времени поставляло особые фрезы для производства американского «Боинга», но сейчас поставляет продукцию предприятиям ОАК.

Также Мантуров побывал на одном из крупнейших заводов по производству почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. Собственное конструкторское бюро разрабатывает новые уникальные агрегаты.

Напомним, обстрелянный ФОК в Шебекино восстановят при поддержке Минспорта РФ.

Белгородской области выделят сотни миллионов рублей на поддержку предпринимателей
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#Евгений Грицков#Промышленность#Федеральные средства#Экономика#Белгородская область#Денис мантуров#Вячеслав Гладков
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