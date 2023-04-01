На развитие промышленности Белгородской области выделят свыше 500 млн рублей

Решение принято по итогам поездки в Белгородскую область главы Минпромторга Дениса Мантурова, который посетил белгородские предприятия вместе с Вячеславом Гладковым. Одно из них до недавнего времени поставляло особые фрезы для производства американского «Боинга», но сейчас поставляет продукцию предприятиям ОАК.